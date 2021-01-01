Величезний досвід роботи підтверджує успішне проведення великої кількості експортно-імпортних операцій, а також доставку вантажів у більш, ніж 100 країн світу.

Міжнародні вантажоперевезення у віддалені регіони рекомендується організовувати з допомогою мультимодальних схем. Водночас важливо також враховувати, в яку частину світу буде відправлений Ваш товар: від цього аспекту безпосередньо залежить якість транспортної інфраструктури. Виходячи з цього, наша команда фахівців своєї справи, зможе легко організувати процес перевезення вантажу з урахуванням основних нюансів.

Міжнародні вантажоперевезення прийнято вважати найкращою послугою для доставки товарів у різні точки на карті світу. До списку найбільш поширених контрактів входить доставка від одного складу до іншого з подальшим оформленням всіх необхідних митних документів.