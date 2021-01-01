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Міжнародні вантажоперевезення

Перевезення різноманітних товарів здійснюється щодня різними видами транспортних засобів. Цей напрямок користується величезним споживчим попитом у широкому колі клієнтів.

Компанія «Cascade Auto» пропонує міжнародні вантажоперевезення в європейські країни, Азію і країни СНД, використовуючи у своїй роботі всі затребувані види транспорту:

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Наші головні правила у роботі: чесність, індивідуальний підхід і постійне вдосконалення високоякісного обслуговування клієнтів. Тому ми завжди готові допомогти і проконсультувати замовника з питань вантажоперевезення.

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вантажні машини
від 1 000 грн
літаки
від 1 000 грн
кораблі
від 1 000 грн
поїзди
від 1 000 грн

Величезний досвід роботи підтверджує успішне проведення великої кількості експортно-імпортних операцій, а також доставку вантажів у більш, ніж 100 країн світу.

Міжнародні вантажоперевезення у віддалені регіони рекомендується організовувати з допомогою мультимодальних схем. Водночас важливо також враховувати, в яку частину світу буде відправлений Ваш товар: від цього аспекту безпосередньо залежить якість транспортної інфраструктури. Виходячи з цього, наша команда фахівців своєї справи, зможе легко організувати процес перевезення вантажу з урахуванням основних нюансів.

Міжнародні вантажоперевезення прийнято вважати найкращою послугою для доставки товарів у різні точки на карті світу. До списку найбільш поширених контрактів входить доставка від одного складу до іншого з подальшим оформленням всіх необхідних митних документів.

Вантажоперевезення у країни СНД, Азії та Європи

Оперативна доставка вантажу

Ми надаємо послуги логістики і здійснюємо перевезення різних вантажів, згідно з нормами українського законодавства. У нас є все необхідне для злагодженої роботи: власний автопарк, команда кваліфікованих фахівців і досвід у сфері вантажоперевезень по Україні, а також за її межами. Ми точно знаємо, як організувати безпечну доставку вантажу за кордон!


Основні способи перевезення вантажів

Транспортна компанія пропонує міжнародні вантажоперевезення кожного клієнта, взявши повністю під свою відповідальність вирішення основних організаційних моментів. При перевезеннях найчастіше використовують:

Автомобільні
транспортні засоби

Автомобільні транспортні засоби, які є актуальними у межах одного континенту. Це досить економічний і практичний спосіб доставки, коли необхідно подолати невеликі відстані.

Авіаційні
перевезення

Авіаційні перевезення мають одну важливу перевагу - оперативність виконання замовлення.

Морські
контейнери

Морські контейнери - це відмінне рішення для транспортування великогабаритних видів вантажу.

Вантажні
вагони потягів

Вантажні вагони потягів, які часто застосовують для перевезення готової продукції фабрик, заводів та інших підприємств (будматеріали, вугілля, сипучі речовини).

Послуга міжнародні перевезення вантажів компанією «Cascade Auto» передбачає використання комбінованих способів доставки. Тому часто доводиться задіяти в роботі декілька транспортних засобів пересування.

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Міжнародні вантажоперевезення різноманітної продукції

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Ціна міжнародних перевезень вантажу варіюється з урахуванням того, до якої саме категорії належить товар, що буде в подальшому транспортуватися по країнах. Серед найбільш поширених видів товару відзначають:

До окремої категорії прийнято відносити збірні вантажі: коли в одному контейнері перевозять різну продукцію від клієнтів, яку потрібно доставити в одному напрямку. Це дозволяє істотно заощадити гроші клієнта.

Переваги міжнародних вантажоперевезень

Міжнародні вантажні перевезення в різні країни необхідно довіряти досвідченим фахівцям, які вже неодноразово виконували подібні транспортування і добре знайомі з переліком всіх можливих «підводних каменів». Транспортно-логістична компанія «Cascade Auto» пропонує власну допомогу кожному клієнтові, оскільки в команді працюють кваліфіковані і професійні фахівці, готові допомогти впоратися з найскладнішими завданнями. Основні переваги:

Автомобільні перевезення
Такий спосіб перевезення вантажу є одним із найпопулярніших і менш витратних в плані бюджету. За допомогою автомобілів вдається транспортувати різні товари: починаючи із сипучих і закінчуючи великогабаритними вантажами.
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НАША КОМПАНІЯ КРАЩЕ: 1.

використання GPS-навігаторів, що підтверджує будова трекера під час відстеження вантажів;

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повна відповідальність за збереження продукції;

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широкий спектр послуг, що надаються – починаючи із розробки маршруту і закінчуючи страховими паперами на вантаж;

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використання сучасного транспорту, здатного долати великі відстані;

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Авіаперевезення
Доставка вантажів за допомогою літака – це найшвидший і безпечний спосіб транспортування товарів на великі відстані. Найчастіше такий тип доставки використовують при перевезенні вантажів з нетиповими параметрами, при перевезенні медикаментів, та товарів, що швидко псується.

На першому етапі співпраці фахівці нашої компанії займаються детальною консультацією замовників, допомагаючи підібрати ідеальний спосіб оперативної доставки. Враховуються особливості вантажу – його форми, габарити, вага, умови транспортування загалом.

Перевезення вантажу «під ключ»
Фахівці нашої транспортної компанії підбирають оптимальний транспортний засіб і складають зручний маршрут з урахуванням специфікації вантажу, термінів доставки. Бажаєте довірити транспортування вантажу команді професіоналів? Ми працюємо в інтересах клієнта, пропонуючи найбільш зручні та вигідні варіанти перевезення різних вантажів. Повне документальне оформлення організованого перевезення дозволяє клієнту позбавити себе необхідності самостійно збирати і готувати всі папери.

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Формування вартості міжнародних вантажоперевезень

Виділяють список стандартних параметрів, від яких залежить остаточна ціна міжнародних перевезень вантажів. Водночас завжди варто враховувати конкретний спосіб перевезення, який допоможе впоратися з поставленими завданнями. Виділяють список стандартних параметрів, від яких залежить остаточна ціна міжнародних перевезень вантажів. Водночас завжди варто враховувати конкретний спосіб перевезення, який допоможе впоратися з поставленими завданнями.

Це загальний список, про який повинен знати кожен клієнт. Залежно від обраного способу доставки змінюється остаточна вартість міжнародних вантажоперевезень, тому клієнти повинні ознайомитися з наступними додатковими нюансами.

РОЗЦІНКИ НА ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ: АВТОМОБІЛЬНІ, АВІАЦІЙНІ, ЗАЛІЗНИЧНІ І МОРСЬКІ.
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Ціна міжнародних перевезень вантажу із застосуванням вантажних машин

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Регулювання остаточних цін для послуги автомобільних перевезень відбувається за рахунок того, що враховуються такі нюанси:

Ознайомитися з цінами на міжнародні вантажні перевезення можна, звернувшись до наших менеджерів, готових проконсультувати кожного замовника, відповідаючи на всі його запитання.

Вартість вантажних авіаперевезень

Розцінки на міжнародні автоперевезення за рахунок експлуатації авіатранспорту формується з урахуванням наступних параметрів:

Авіафрахт Це певний розрахунок за транспортування продуктів із застосуванням повітряного транспорту. Всі тарифи залежать від різноманітних надбавок: додаткові витрата палива, надбавки, які встановлює аеропорт в певному місті, країні та інше.
Характерні особливості вантажу У цьому випадку буде потрібно врахувати габаритний або негабаритний вантаж, об'ємна вага, необхідність додаткової фіксації, зазначена вартість товару.
Маршрут Враховується не тільки дистанція, яку потрібно подолати, але і затребуваність обраного маршруту.
Додаткова доставка У окремих випадках потрібна доставка продукції до, а також від аеропорту.
Схема міжнародного транспортування Чи знадобиться перевозити товар прямим рейсом або доведеться скористатися попутним повітряним транспортом, враховується можливість у перенесенні вантажу на інший рейс.
Терміни доставки Наскільки швидко потрібно перевезти товар у конкретну країну.
Додаткові витрати До цього переліку внесено всі витрати, які будуть мати місце при підготовці пакету документів – для митниці, для страховки, а також на виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, послуги експедитора, пакувальні матеріали, страхування вантажу, що перевозиться.

Вартість транспортування товарів морем

Фрахт Точні тарифи на ці послуги вказують конкретні морські компанії. А тому вартість міжнародних вантажоперевезень складається з декількох особливостей: основний тариф і додаткові витрати – CAF (зміна валютного курсу) і BAF (закупівля палива).
Особливості вантажу, що перевозиться Враховують вагу, розміри і форми, наявність класу ADR, можливість перевезенні з дотриманням певних температурних умов.
Маршрут Враховується відстань за маршрутом, а також тип транспортування – між країнами, між континентами.
Вивезення або ввезення товару Вартість на ввіз і вивіз товару буде різною. Це пов'язано з тим, що у багатьох країнах найчастіше відбувається ввезення, ніж вивезення продукції. Тому морський транспорт повертається в порт порожнім. Менші тарифи на експорт необхідні для стимуляції даного ринку, збільшуючи таким чином експортний потік.
Палубне розміщення У цьому випадку до уваги береться спосіб розташування продукції вздовж борту. Все залежить від характеристик даного товару.
Необхідність у виконанні завантаження / розвантаження При заповненні морських контейнерів або під час їх розвантаження може знадобитися допомога фахівців.
Доставка У деяких ситуаціях замовники додатково потребують доставки власного вантажу до порту або з порту.

Крім того, міжнародні вантажоперевезення можуть здійснюватися із застосуванням підготовлених контейнерів для кожного виду продукції або у вигляді збірних вантажів. Все це впливає на остаточну цінову політику.

Відповіді на типові запитання

1.Чи здійснюєте Ви доставку спеціальних вантажів? Безумовно. Ми враховуємо всі особливості таких товарів, їх характеристики, оскільки ці вантажі часто потребують особливих умов перевезення. До цього переліку входить транспортування тварин, небезпечних вантажів (в тому числі і радіоактивних матеріалів), великогабаритних об'єктів великої ваги, самохідної і гусеничної техніки, швидкопсувних вантажів, відправка трун з небіжчиками.

2.Що являє собою експедирування вантажу? Експедирування вантажу - це гарантія абсолютного збереження цілісності вантажу, починаючи з моменту його прийняття і закінчуючи видачею кінцевому покупцю. Експедитор повністю відповідає за своєчасне проходження всіх етапів супроводу, точне проходження раніше складеним маршрутом, а також за охорону продукції, яка перевозиться.

3.Чи можу я відстежити, як відбувається процес доставки вантажу? Так можете. Сервіс міжнародних вантажоперевезень регулярно інформує своїх клієнтів про те, на якому саме етапі перебуває процес перевезення. Завдяки наявності сучасних систем навігації, вдається відстежувати точне пересування транспорту на будь-якій ділянці запланованого маршруту. Наші фахівці завжди готові повідомити клієнту і уточнити, де саме знаходиться його товар і, як швидко він буде доставлений в потрібну країну, місто.

4.Ви пропонуєте тільки послуги вантажоперевезення? Ні, до переліку наших послуг також включені не менш корисні логістичні послуги. Ми пропонуємо експорт, імпорт різної продукції по всьому світу, надання кваліфікованої допомоги в процесі складання відповідних маршрутів, підборі ідеального транспорту для перевезення, а також допомагаємо оформити важливі документи для успішного проходження митного контролю.

5.Як відбуваються вантажоперевезення з температурним режимом? Вивчаючи всі причини скористатися міжнародними вантажоперевезеннями нашої компанії, необхідно відзначити ще одну нашу перевагу - можливість транспортувати продукцію, яка потребує підтримки певної температури. Для цього ми пропонуємо скористатися рефрижераторними перевезеннями, за допомогою яких вдається регулювати температуру контейнера, де знаходиться вантаж.

6.До яких країн Ви доставляете вантажі? Послуга міжнародні перевезення вантажів компанією «Cascade Auto» передбачає транспортування товарів до країн СНД, Азії та Європи.

Оперативна обробка заявок на вантажоперевезення

Ми пропонуємо оперативну допомогу у вирішенні будь-яких питань. Менеджери надають безкоштовну консультацію клієнтам, вирішують різні проблеми, пов'язані з перевезенням вантажу по Україні, а також за її межами.

Міжнародні вантажоперевезення з надійним партнером

Транспортування вантажів здійснюється тільки після узгодження всіх нюансів, а також після підписання договору. У договорі чітко прописані всі обов'язки з боку перевізника і замовника.

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Міжнародні вантажні перевезення від професіоналів «Cascade Auto»

Якщо взяти до уваги той факт, що кожен сучасний бізнес базується на успішній кооперації, потрібно буде грамотно організувати міжнародні вантажоперевезення, які є надійною платформою даної кооперації. Головна особливість процесу співпраці полягає у постійному контакті із замовником, незалежно від стадії, на якій знаходиться виконання поставленого завдання. В результаті вдається своєчасно реагувати на різні непередбачені обставини.

Міжнародна доставка вантажів здійснюється командою наших співробітників, які мають всі необхідні навички і знання, що дозволяють вирішувати різні проблеми. В нашій команді працюють фахівці, які точно знають, як правильно організувати оперативну доставку в певну точку на карті.

Наша команда професіоналів звертає увагу на всі нюанси, які можуть вплинути на остаточну організацію і вартість запланованої операції. Насамперед ми враховуємо вигоду для наших клієнтів, а це допомагає виключити різноманітні ризики і інші небажані наслідки при перевезенні вантажу.

Міжнародна доставка вантажів: послуги брокера

Брокером називають фахівця, без якого неможливо уявити процедуру транспортування продукції за межі країни. у нашій команді працюють фахівці, які добре ознайомленні з нюансами роботи з конкретними державними службами, а це допомагає їм виконувати оперативне і якісне оформлення всіх паперів. У майбутньому завдяки цьому вдається пройти митний контроль без затримок і інших проблем на кордоні. До переліку послуг міжнародних перевезень вантажів компанією «Cascade Auto» входять такі важливі операції:

надання логістичних послуг;
допомога у підрахунку розміру держмита, що є законною платою;
створення, відправлення декларацій;
підготовка товарів на експорт, імпорт;
допомога в отриманні різних ліцензій, сертифікатів та інших дозвільних документів.

Сервіс міжнародних вантажоперевезень додатково пропонує свої послуги всім клієнтам, які мають потребу в них при оформленні всілякої супровідної документації. Тільки таким чином вдасться організувати транспортування продукції відповідно до закону.

Що входить до послуги міжнародних перевезень вантажів компанією «Cascade Auto»»

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Наша компанія спеціалізується на доставці товарів по Азії, Європі, відправленні контейнерів до країн СНД. За роки тривалої роботи команді фахівців вдалося налагодити партнерські стосунки з багатьма державними органами та іншими транспортними фірмами. Все це дозволяє запропонувати нашим клієнтам максимально доступні умови співпраці. Ми зацікавлені в поповненні своєї клієнтської бази.

Процедура перевезення при експорті/імпорті передбачає виконання таких обов'язкових завдань:

Ми пропонуємо оперативне та безпечне транспортування товарів в Україну або з України, складаючи оптимальний маршрут з урахуванням певних характеристик вантажу, а також індивідуальних побажань від клієнта.

Кому будуть корисні послуги імпорту/експорту товарів

При виконанні регулярних вантажоперевезень в різні країни, компанія «Cascade Auto» допоможе клієнту вирішити будь-які питання, які безпосередньо пов'язані з перевезенням товару через кордон – митним контролем. Як правило, такі послуги необхідні наступній категорії клієнтів:




фізичним і/або юридичним особам, яким важливо провести операцію купівлі-продажу певної продукції з нерезидентами України;



українським компаніям або фірмам без акредитації на митниці, які раніше не мали досвіду здійснення міжнародних перевезень вантажів, але зараз потребують допомоги при здійсненні імпорту товарів;



закордонним компаніям або фірмам, які бажають продавати власну продукцію на території України.

Ввезення товару в іншу країну і подальше митне оформлення – це досить складна процедура, при виконанні якої знадобиться допомога справжніх професіоналів. Адже важливо дотримуватися всіх законодавчих норм, підготувавши необхідний пакет документів. Щоб правильно виконати кожен з цих процесів, потрібно довірити проведення цієї процедури досвідченому брокеру.

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Особливості складської логістики: вибір відповідного складу

Додатково сервіс міжнародних вантажоперевезень пропонує своїм клієнтам відносно новий напрямок в логістичних послугах – складська логістика. Адже дуже часто необхідне використання складу здатне особливим чином вплинути на результативність ведення бізнесу. Склади можуть виконувати одразу кілька важливих функцій, серед яких варто приділити увагу наступним:




Розвантаження контейнера з перевезеною продукцією, перевірка якості всіх товарів перед або після відправки.



Безпечне зберігання продукції з урахуванням певних умов - рівень вологості, температура. Зберігання може бути короткочасним і довгостроковим з урахуванням встановлених термінів поставки товару.



Об'єднання вантажу для майбутнього завантаження контейнерів. У цьому випадку склад вважається головним перевалочним пунктом, на якому відбувається процес формування партії збірних вантажів. Продукція проходить необхідні етапи підготовки перед завантаженням в певний транспортний засіб і подальшим відправленням.

Для вивантаження/навантаження продукції використовується сучасне обладнання, що дозволяє зберігати цілісний зовнішній вигляд кожного вантажу.

Послуги автоперевезення вантажів у міжнародному сполученні

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Для виконання оперативних автомобільних вантажоперевезень компанія «Cascade Auto» пропонує власний автопарк сучасних транспортних засобів різної вантажопідйомності - від 1 т і більше. Таким чином, вдається організувати транспортування продукції в найкоротші терміни, надаючи лояльні ціни для всієї категорії клієнтів.

При виборі відповідного автомобіля ми завжди звертаємо увагу на кілька основних аспектів:

У сфері транспортної логістики останнім часом все більш актуальною вважається послуга перевезення контейнерів із застосуванням вантажних автомобілів. Досить часто клієнти замовляють перевезення продукції із застосуванням 20 і 40 футових контейнерів.

Популярність даної послуги безпосередньо пов'язана з універсальністю даного рішення. Адже контейнери відрізняються своєю модифікацією, що дозволяє здійснювати перевезення абсолютно різних видів вантажу, що потребують дотримання особливих умов зберігання.

Як здійснюються оперативні авіаперевезення

За допомогою авіаперевезень вдається здійснювати транспортування різних типів вантажів: починаючи з небезпечних і закінчуючи важкими. При цьому такі перевезення можуть бути організовані не тільки за допомогою регулярних рейсів, а й також чартерними рейсами.

Звертаючись до компанії «Cascade Auto», кожен клієнт може сміливо розраховувати на допомогу в оформленні такого обов'язкового пакета документів:

  • складання накладної на товар;
  • оформлення рахунку-фактури;
  • складання списку всіх позицій, характеристик вантажу, що перевозиться;
  • оформлення паспорту безпеки на товар;
  • складання вантажного маніфесту;
  • оформлення експортної декларації, без якої неможливо уявити міжнародні відправлення.

Найчастіше повітряний транспорт необхідно використовувати для транспортування вантажів, які потребують експрес-доставки. Незважаючи на вартість вантажоперевезення, яка буде вищою, ніж, наприклад, автомобільні перевезення вантажу, клієнт може точно вкластися в зазначені терміни поставки. Це особливо важливо, коли на кону серйозна угода на велику суму грошей.

Логістика морських перевезень

Перевезення продукції за допомогою морського транспорту має безліч переваг у порівнянні з іншими видами вантажоперевезень. До переліку таких переваг входить:

  • Мінімальна собівартість. Адже морський транспорт включений в категорію найбільш безпечних і вигідних в плані вартості.
  • Можливість перевозити різні види продукції - сипучі, рідкі вантажі, газоподібні вантажі та інше.
  • Організація доставки великогабаритних товарів у великих обсягах.
  • Використання зручної контейнерної системи, що помітно спрощує процедуру виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

Вартість морських перевезень обумовлена ​​двома основними факторами - фрахт і лінійні тарифи. Фрахт вираховують з урахуванням кілограмів або кубометрів вантажу, помножених на відстань, яку потрібно буде здолати. Під лінійними тарифами розглядають повноцінний прайс, запропонований на послуги завантаження/розвантаження продукції, що перевозиться.

Залежно від конкретної категорії товарів, які потрібно транспортувати, будуть запропоновані різні види морських вантажоперевезень. Наприклад, під час перевезення генеральних вантажів необхідно скористатися сухогрузами, а для швидкопсувної продукції застосовують рефрижератори.

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Сервіс міжнародних вантажоперевезень пропонує транспортування збірних вантажів

Перевезення збірних вантажів – це послуга, яка вже досить давно користується величезним споживчим попитом в широкому колі клієнтів. Адже основною перевагою є суттєва економія і можливість транспортувати невеликі партії продукції в будь-яку точку на карті.

Такою послугою активно користуються компанії, організації (дрібні, середні і навіть великі), які займаються експортом, імпортом різної продукції. В результаті клієнт звертається за допомогою до кваліфікованих фахівців нашої компанії, які повністю беруть під свою відповідальність виконання всіх необхідних підготовчих етапів. Це звільняє замовника від самостійних пошуків партнерів, яким також потрібно доставити товар за вказаною адресою.

Перед завантаженням контейнера враховується адреса доставки кожного товару: продукція, яка буде розвантажуватися по шляху проходження, повинна знаходитися на початку – для максимальної зручності вантажників. Завдяки продуманим дрібницям і нюансам, вдасться виключити затримку поставок або псування товару під час тривалого транспортування.

Міжнародні перевезення автомобілів в або з України

Негабаритні перевезення по Європі

Мультимодальні перевезення за кордон

Міжнародні перевезення небезпечних вантажів

Один з найбільших бізнесів – це продаж і купівля автомобілів, яка здійснюється між кількома країнами-партнерами. Для безпечного транспортування такого дорогого вантажу потрібно застосування спеціальні видів транспортних засобів. Найчастіше такі перевезення здійснюються із застосуванням автомобільного транспорту. Відзначають кілька найбільш популярних способів транспортування:

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  • застосування напівпричепів вантажних машин;
  • застосування спеціальних автовозів;
  • використання евакуаторів;
  • використання лафетів;
  • застосування платформ різної довжини - закриті або відкриті конструкції;
  • використання контейнерів.

Одним з найпопулярніших видів спецтранспорту є автовози, які дозволяють акуратно перевозити автомобілі в будь-якій кількості не тільки по всій території України, а й також за її межі.

Для доставки доводиться вдаватися до послуг сідельних тягачів, використовуючи 8-ми місні напівпричепи. Якщо ж буде потрібно транспортувати джипи або мікроавтобуси, тоді доцільно застосовувати спеціальний напівпричіп, який називають джіповозом. У такі напівпричепи при правильному завантаженні може поміститися близько 2 мікроавтобусів або 3 джипи, загальний тоннаж яких не перевищує 20 тонн.

При цьому транспортна компанія забезпечує повне збереження автомобілів на всіх етапах підготовки і, безпосередньо, перевезення машин на різні відстані. Для максимального збереження авто додатково використовують спеціальні конструкції, які передбачають різні ремені і кріплення. Таким чином, під час руху автовозу всі транспортні засоби будуть знаходитися в нерухомому положенні.

Негабаритний вантаж – це вантаж, габарити, вага якого помітно перевищують допустимі при транспортуванні норми, встановлені правилами дорожнього руху. Саме цей тип перевезення є одним з найбільш затребуваних в Україні та за її межами.

В нашій команді працюють досвідчені співробітники, які добре знайомі зі всілякими ризиками перевезення негабаритних вантажів, а також зі способами вирішення подібних труднощів. Застосовуючи спеціальні низькорамні платформи, ми пропонуємо транспортування таких негабаритів, як:

  • комбайни і трактори;
  • військова спецтехніка;
  • екскаватори;
  • труби (металеві, бетонні);
  • бульдозери та інше.

Під час своєї роботи нам вдалося ретельно вивчити всі пропускні особливості доріг. Тому при складанні маршрутів наші співробітники обов'язково звертають увагу на розміри і вантажопідйомність мостів, ширину і висоту кожного тунелю, через який доводиться проїжджати транспортному засобу. Крім того, береться до уваги розташування всіх залізничних колій, ліній зв'язку або електропередач.

Для кожного окремо взятого замовлення ми складаємо максимально короткий і зручний маршрут з урахуванням основних побажань клієнта. Ми розраховуємо всі дозволені швидкісні режими на кожній ділянці дороги, спираючись на встановлені норми.

Однією з головних умов є грамотний розподіл навантаження на вісь, що забезпечує безпечне транспортування негабариту. Додатково ми використовуємо спеціальні кріплення, що дозволяють зафіксувати вантаж в нерухомому положенні.

Мультимодальні вантажоперевезення часто називають змішаними. Під цією послугою прийнято розглядати процес транспортування продукції із застосуванням одразу декількох видів транспортних засобів у кожній з комбінацій - ж/д, повітряний транспорт, автомобілі, морські перевезення.

Дуже часто трапляються ситуації, коли після основної ділянки шляху, потрібно довести вантаж до складу або до невеликого населеного пункту, який знаходиться в декількох сотнях кілометрів від аеропорту або морського порту.

Найчастіше змішані вантажоперевезення здійснюються під час транспортування таких товарів:

  • особисті речі;
  • предмети меблів;
  • небезпечні вантажі;
  • цінні вантажі;
  • автомобілі;
  • негабарит;
  • продукти харчування.

Без використання послуги мультимодальних перевезень неможливо уявити робочу схему «від дверей до дверей». Адже дана схема не працює в разі морських або авіаперевезень. У такому випадку клієнт має потребу в додатковій допомозі вантажних автомобілів, які можуть їхати по дорогах у будь-яку точку на карті.

Основні складнощі змішаних перевезень безпосередньо пов'язані з координуванням відправлення і приходу всіх необхідних видів транспортних засобів, які необхідні для доставки товару.

Співробітники компанії «Cascade Auto» мають багатий досвід перевезень небезпечних вантажів за кордон. Таке транспортування має певний перелік ризиків, що стосуються особливостей даної продукції, а тому важливо довіряти виконання всіх послуг виключно досвідченим і кваліфікованим фахівцям.

Процедура перевезення має на увазі постійний моніторинг і контроль з боку наших диспетчерів, які допомагають виключити виникнення форс-мажорних обставин. Для максимальної оптимізації своєї роботи компанія використовує виключно комплексний підхід. При доставці небезпечних вантажів буде потрібно:

  • отримати певні дозволи на вивезення цієї продукції;
  • дотримуватися основних правил безпеки в процесі завантаження/розвантаження товару;
  • скласти маршрут з урахуванням всіх умов транспортування небезпечного вантажу;
  • провести попередній інструктаж для водія.

Процес перевезення здійснюється з урахуванням всіх українських та європейських законів. Ми регулярно стежимо за всіма нововведеннями, а тому наші співробітники завжди залишаються в курсі нових законів, правил і умов транспортування загалом.

Причини скористатися міжнародними вантажоперевезеннями компанії «Cascade Auto»

Вивчаючи все причини скористатися міжнародними вантажоперевезеннями компанії «Cascade Auto», важливо відзначити кілька основних переваг такої співпраці:

1.Всі ризики зводяться до мінімуму. Злагоджена робота наших фахівців дозволила налагодити якісну роботу всієї системи міжнародних вантажних перевезень.

2.Допомога в оформленні сертифікатів, ліцензій, дозволів. В результаті кожна операція буде підтверджена юридично, відповідно до встановлених законами правил.

3.Дотримання міжнародних правил. Великий досвід вантажоперевезень по Європі, Азії і країнах СНД дозволив нашій команді детально вивчити основні правила перевезення товарів, ознайомитися з особливостями митного оформлення.

4.Оперативне виконання поставленого завдання. Ми обираємо оптимальний маршрут, слідуючи по якому вдається доставити продукцію точно в зазначені терміни.

5.Гарантія збереження і цілісності вантажу. Наші фахівці мають досвід в транспортуванні різних продуктів, враховуючи їх характеристики.

Головне наше правило – це зберегти ідеальний баланс між ціною і якістю. Тому ми пропонуємо своїм клієнтам вантажоперевезення на максимально вигідних умовах.

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