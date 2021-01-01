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Логістичний аутсорсинг

Відносно недавно з'явилося поняття «еволюція бізнесу», що означає його вихід на міжнародний рівень, розширення можливостей. І це складно уявити без налагодженої логістичної структури. Активно застосовується логістичний аутсорсинг, що дозволяє мінімізувати витрати. Будь-які пересування товарів і послуг тепер можна робити максимально ефективними.

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Що означає аутсорсинг в логістиц

Специфіка переміщення послуг, товарів, ресурсів дозволяє оптимізувати витрати. Вельми активно впроваджується аутсорсинг в логістиці, що довів свою актуальність в країнах Європи і у світі. Особливості:

Це підвищує конкурентоспроможність бізнесу у своєму сегменті.
Такий підхід дозволяє знизити витрати.
Власники бізнесу повністю зосереджуються на головній діяльності, не відволікаючись на другорядні питання.
Саме тому аутсорсинг у логістиці дозволяє передати частину функцій бізнесу підрядникам. Це не ключові функції і передають їх, як правило, на тривалий час, наприклад, на один рік або навіть на кілька років.
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Звичайно, укладається офіційний, юридично дійсний договір. У питанні аутсорсингу в логістиці більшість підприємців схиляються до думки, що це складно назвати разовою акцією. Швидше, це довгострокове партнерство.

Що означає логістичний аутсорсинг для підприємств

Це практично одразу покращує звітні показники, але за цим визначенням криється багато складових. Якісний логістичний аутсорсинг - це і повноцінне делегування ризиків. Інші нюанси:

Не дивно, що поняття логістичного аутсорсингу вже стали буденними для багатьох компаній, у тому числі в Європі, на північноамериканському континенті. Власне, саме звідти і прийшла це практична ідея - делегування повноважень.

Компанія Каскад авто виконує послугу аутсорсинг логістики по Україні і світу

Професіоналізм послуг, що надаються гарантований. Компанія Каскад авто виконує послугу аутсорсинг логістики по Україні та світі далеко не перший рік, співпрацюючи з представниками малого, середнього та великого бізнесу. Забезпечено контроль якості, значно скорочуються загальні витрати компанії-замовника, повною мірою делегуються ризики і складається повноцінна звітність.

Компанія Каскад авто виконує послугу аутсорсинг логістики по Україні і світі, індивідуально підходячи до справи. Існує певна статистика, заснована на опитуваннях підприємців. Так, більшість з них всерйоз підходять до прийняття подібного рішення, коли повною мірою усвідомлюють необхідність зробити свій бізнес конкурентоспроможним, збільшуються масштаби діяльності.

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У Каскад авто виконуються послуги аутсорсингу логістики в Україні і світі таким чином, щоб віддача була максимальною. Тому передбачено прозоре ціноутворення, подано докладний перелік виконуваних маніпуляцій, проговорюється відповідальність за невиконання або неналежне виконання доручених робіт.

Чому логістика в аутсорсингу так необхідна

Підприємці ведуть бізнес по-різному, і саме логістика здатна об'єднати всі грані. Можливо, буде потрібно підвозити співробітників, коригувати діяльність складу, закуповувати сировину і не тільки. Багато людей, які не з чуток знають, що таке логістика, аутсорсинг вважають єдино можливим рішенням для деяких видів бізнесу.

Якщо наймати у штат одного співробітника на постійній основі, який буде контролювати всі етапи, то занадто великий ризик помилок, що є так званий «людський фактор». Тому логістика, аутсорсинг в якій логічне рішення, дозволить вдихнути у бізнес нове життя. У компаніях, що надають подібні послуги, працюють профільні фахівці, які добре знають законодавчу базу, правозастосовчу практику. Необхідно враховувати і численні норми, стандарти при організації перевезень.

Часто буває просто недоцільно з економічної точки зору утримувати великий штат. Саме тому так тісно пов'язана логістика з аутсорсингом, а також актуально це для багатьох інших сфер діяльності підприємства.

Сучасний логістичний аутсорсинг - це широкі можливості

Це дозволить максимально розширити спектр своєї діяльності, вийти на інший рівень, наприклад, перейти з регіонального до повноцінного національного, міжнародного. Відомо, що логістичний аутсорсинг - це і можливість уникнути бюрократичних перепон, що актуально для середнього, малого і для великого бізнесу. Зовнішній оператор націлений на організацію експорту, імпорту товарів, він незамінний при вирішенні цілого спектру питань.

Окрім того, логістичний аутсорсинг - це полегшення пересування кінцевої продукції фірми, можливість позбутися від необхідності оформлення вантажів. У багатьох випадках вдасться позбутися і від необхідності вносити оплату за оренду виробничих цехів, складських приміщень. Вивільнені ресурси, час, потрібно направити на навчання співробітників, оновлення виробничих фондів тощо. Для того щоб прийняти оптимальне рішення, потрібно зіставити дані:

Середня вартість, витрачена на оренду складу Вартість послуг логістичного оператора за рік
Сума, що буде потрібна для побудови власного складу Ціна послуг логістичного оператора за 3-5 років

Таким чином переваги у логістичному аутсорсингу - це конкретні фінансові показники, вигода, яку відносно легко порахувати, щоб прийняти правильне рішення. Іноді підприємці починають саме з подібних розрахунків, але часом стикаються з необхідністю переформатування всього виробництва і збуту в процесі розвитку компанії.

Види логістичного сервісу, їх особливості

Фахівці підходять до справи комплексно. Логістичний аутсорсинг поділяється на види. Зокрема, бувають такі різновиди:

1.Складський, виробничий

2.Транспортний, митний

3.Закупівельний, інформаційний

4.Пов'язаний з ресурсами або із збутом товарів

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Це не єдина градація логістичного аутсорсингу, але вона допомагає краще зрозуміти його суть. Для того щоб сформувати об'єктивну картину, фахівці попередньо запитують у замовників повний пакет відомостей про вантажі, всю структурі поставок, навантаження/розвантаження і про те, як часто приходять транспортні засоби.

Яка ціна логістичного аутсорсингу

Часто клієнти одразу починають аналізувати можливості співпраці з вартості. Для того щоб зрозуміти, яка ціна логістичного аутсорсингу, потрібно проаналізувати структуру всього бізнесу, будь то основні або допоміжні цехи, склади, офіси, пункти реалізації. При проведенні калькуляції буде видно, наскільки підвищиться рентабельність всього бізнесу у порівнянні з реалізацією поставлених завдань виключно за рахунок співробітників компанії.

У будь-якому випадку ціна логістичного аутсорсингу повинна бути об'єктивною, адекватною, прозорою. Потрібно пам'ятати, що на виконавця лягає відповідальність за якісне виконання. А будь-які затримки, зволікання не допускаються.

Окрім того, в договорі, що укладається із замовником, вказується сума неустойки за зволікання. Вирішується і питання із страховкою вантажу. На підставі цього та інших факторів можна вивести ціну логістичного аутсорсингу практично одразу. Це дозволить виявити доцільність співпраці.

Чи допоможуть рейтинги виявити лідера в логістичному аутсорсингу

Для вибору оптимального партнера можна скористатися різними варіантами. Наприклад, подивитися лідерів в логістичному аутсорсингу, оцінити відгуки замовників про співпрацю. Відомо, що популярність такого партнерства дуже велика, що дозволяє оцінити і опитування, в результаті яких було виявлено наступне:

Майже 70% підприємців вважають, що аутсорсинг необхідний при організації фізичної охорони офісів, складів і виробництва, магазинів.
Рівно стільки ж людей вважають, що це актуально і в логістиці, транспорті.
На третьому місці за популярністю аутсорсинг, пов'язаний зі сферою обслуговування.

Оперативна обробка заявок на вантажоперевезення

Ми пропонуємо оперативну допомогу у вирішенні будь-яких питань. Менеджери надають безкоштовну консультацію клієнтам, вирішують різні проблеми, пов'язані з перевезенням вантажу по Україні, а також за її межами.

Міжнародні вантажоперевезення з надійним партнером

Транспортування вантажів здійснюється тільки після узгодження всіх нюансів, а також після підписання договору. У договорі чітко прописані всі обов'язки з боку перевізника і замовника.

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Це трійка лідерів, що вже говорить про вигоду передачі частини повноважень у сфері логістики і транспорту третім особам. Також при виборі потрібно оцінювати швидкість роботи виконавця, оперативність відповіді на запити потенційних клієнтів, повноту надання запитуваної інформації.

Що означають якісні послуги з логістичного аутсорсингу

Якість безпосередньо залежить від того, як довго виконавець успішно функціонує в цьому сегменті ринку. Професійність послуги з логістичного аутсорсингу оцінюються як з особистого спілкування, досвіду, так і при аналізі інформації на незалежних ресурсах, формах. Іноді буває складно знайти відгуки, адже вони занадто розрізнені. Тоді не варто соромитися відвідати регіональні спеціалізовані форуми і поставити запитання тим, хто вже мав досвід співпраці з компанією.

Наші послуги з логістичного аутсорсингу - це контроль якості на кожному етапі, звітність, оптимізація витрат замовника. Є зручні склади, які орендуються або знаходяться у власності. Все організовано так, щоб не залежати від якихось конкретних приміщень. Саме мобільність дозволяє підвищити якість виконання.

Нерідко за послугами з логістичного аутсорсингу клієнти звертаються за рекомендаціями близьких, ділових партнерів, що теж говорить багато про що. В наявності є невеликі, середні або значні площі складського призначення, що полегшує побудову ланцюжків транспортування вантажів.

Чому складно організовувати логістику самостійно

Якою має бути швидкість виконання послуг логістики

Які відомості необхідно озвучити при підборі виконавця для аутсорсингу в логістиці

Вигідне співробітництво з питання логістики в аутсорсингу

З усіх видів логістичного аутсорсингу найбільш популярним є транспортний. Мається на увазі транспортування продуктів, сировини. Так, можна організувати все самостійно, якщо враховувати необхідність залучення обладнання, техніки. особливості:

  1. Найперше, що потрібно - це автотранспорт. Його доведеться купувати або брати в оренду, що теж передбачає фінансові витрати.
  2. Обслуговуючий персонал. Одного водія в більшості випадків буде недостатньо. Мову доведеться вести про декілька водіїв або про цілу команду. До того ж, потрібна окрема людина або кілька, які будуть стежити за справністю автотранспорту, своєчасністю проходження діагностики.
  3. Необхідна людина або кілька людей, які будуть займатися складанням маршрутної карти, підготовкою документів. Якщо мова йде про перетин кордонів країни, то важливо враховувати і вимоги митного законодавства.
  4. А ще, в процесі логістики треба брати до уваги специфіку вантажу. Часто це продукти харчування, фармацевтика, хімія, рослини. Це означає, що логістика зажадає заданих температурних режимів, параметрів вологості.
  5. Є деякі вантажі, перевозити які доведеться тільки в охолодженому вигляді, при низьких температурах, в герметичному просторі.
  6. До того ж, логістичні витрати означають необхідність оренди або купівлі складів сировини для зберігання готової продукції. У свою чергу, знову будуть потрібні люди, які будуть стежити за належним станом приміщень, забезпеченням повноцінної охорони. Треба відповідати і за дотримання протипожежних норм.

Поняття оперативності є досить розтяжним. Наприклад, хтось вважає, що розвантаження фури протягом 1-2 годин - досить хороший показник. Але насправді ці параметри можна і потрібно скорочувати. Якщо говорити про якісні послуги з логістичного аутсорсингу, то швидкість у такому випадку буде одним з першорядних моментів. Є технічні можливості організувати розвантаження фури у термін, що не перевищує години. Іноді це можна зробити навіть за 30 хвилин, якщо, наприклад, мова йде про зручні европоддони або палети, що ідеально підготовлені для транспортування, переміщення всередині транспортного засобу і зовні. Однак якщо специфіка товарів не дозволяє розвантажувати їх оперативно, тоді допускається деяке збільшення часу. Класикою можна назвати побутову техніку, комп'ютери, які, звичайно, перевозяться не в досить грубих европоддонах, палетах, а в особливій герметичній тарі.

Але не тільки це впливає на швидкість. Є товари, що вимагають акуратного ручного розвантаження, а не автоматичного. І вони пов'язані з необхідністю перевіряти номери кожної серії, партії.

Першочерговою є інформація про сам товар, його характеристики, властивості, стандарти. Обов'язково потрібно обумовити і обсяги, структуру надходження вантажу, специфіку відвантажень. Чимале значення грає інфраструктура складу. Зокрема, у деяких випадках доведеться подбати про наявність під'їзних шляхів, що забезпечать оперативне розвантаження/завантаження.

Окрім того, логістичний аутсорсинг - це знання всіх складських процедур. Так, часто не обійтися без вибіркової внутрішньої перевірки вантажів в процесі приймання. Також склад повинен відповідати вимогам протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічним нормам. Під час вибору логістичного партнера обговорюється і сума страховки. Часом вантажі потребують спеціальної упаковки, яка теж буває різною. Не завжди це звичайні стандартні картонні коробки або європіддони. Існують десятки різних найменувань, у тому числі і тих, що забезпечують максимальну герметичність.

Каскад авто- це гнучка співпраця з урахуванням терміну поставок, маршрутів, габаритів, способів переміщення вантажу. І, звичайно, є можливість замовити додаткові послуги. Серед стандартних додаткових послуг виділяються наступні:

  • Надання різноманітної тари, починаючи від звичайних картонних коробок, гофрованих коробів, дерев'яних ящиків, палет, піддонів
  • Зберігання на складі оператора
  • Забезпечення повноцінної охорони, надання звітів загальних і по кожному етапу

Окрім того, гарантією гідного виконання аутсорсингу в логістиці стане збереження персональних, платежів клієнтів, відомості про бізнес компанії. Ця інформація в жодному разі не передається третім особам, не використовується згодом в комерційних, особистих чи інших цілях. Політика конфіденційності є одним з наріжних каменів у діяльності компанії. Можливо замовити разове транспортування, на регулярній основі, виконуються і дуже термінові замовлення. Так, ЗВІСНО, терміновість буде коштувати трохи дорожче, але це цілком обгрунтовано.

Перевезення вантажу «під ключ»
Фахівці нашої транспортної компанії підбирають оптимальний транспортний засіб і складають зручний маршрут з урахуванням специфікації вантажу, термінів доставки. Бажаєте довірити транспортування вантажу команді професіоналів? Ми працюємо в інтересах клієнта, пропонуючи найбільш зручні та вигідні варіанти перевезення різних вантажів. Повне документальне оформлення організованого перевезення дозволяє клієнту позбавити себе необхідності самостійно збирати і готувати всі папери.

Вигідний аутсорсинг логістики позбавить від ризиків

Навіть якщо попередньо порахувати витрати, які потрібно нести, наприклад, протягом року, то вигода від аутсорсингу у логістиці буде виразною. Навіть якщо не купувати транспорт, а брати його в оренду, то все одно доведеться нести витрати. До того ж, оренда автомобільного транспорту означає, що на замовника повною мірою лягають витрати з обслуговування, ремонту орендованого автотранспорту. Також потрібно оберігати ТЗ від пошкоджень. Не всі знають, але навіть невеликі витрати в результаті можуть стати досить великою сумою. Будь-які автомобілі потребують регулярну заміну робочих рідин, діагностичний огляд, заміну покришок, дезінфекцію.

Налагоджені алгоритми співробітництва в аутсорсингу

Процес співпраці налагоджений. Приблизні витрати, ціни логістичного аутсорсингу можна дізнатися вже на попередній консультації. На сайті є докладна інформація, у тому числі і про тарифи. Як правило, більш точно тарифи формуються в індивідуальному порядку, коли будуть враховані нюанси того чи іншого замовлення. Клієнтам, які звертаються за подібними послугами не в перший раз, надаються особливі умови співпраці, додаткові знижки.

Вартість трохи підвищується через наявність додаткових послуг, наприклад, оформлення митних документів, необхідності узгодити різні види маршрутів як всередині країни, так і за її межами.

Внешнеэкономическая деятельность фото

Аутсорсинг в Україні і по всьому світі

Компанія пропонує аутсорсинг в різних регіонах країни, у ближньому та далекому зарубіжжі. Фахівці виконують послуги аутсорсингу логістики по Україні і світі у будь-яку пору року незалежно від сезону. Враховуються складність маршруту, протяжність, вимоги до оформлення документів. На окремій консультації вдасться дізнатися щодо вартості. Якщо укладається договір не одноразової співпраці, а на тривалий термін, то для клієнта це буде ще дешевше. Комплексний підхід, що припускає складську логістику, транспортування, завантаження/розвантаження теж дозволяє заощадити.

Фахівці за тривалий термін роботи матеріально і психологічно готові до виникнення форс-мажорних обставин, які можуть бути пов'язані з різними факторами. Іноді це проблеми з інфраструктурою або кліматичні аномалії, і це далеко неповний перелік. Але за довгі роки роботи у цій сфері оператори знають, як оперативно, компетентно реагувати на ситуації, щоб мінімізувати ризики втрат.

Управління ланцюжками поставок в логістиці

Важливо грамотно управляти ланцюжком поставок, щоб знизити витрати на логістику, підвищити продажі, оптимально заповнити склад. Практика показує, що таким чином вдасться позбутися ризику переповнення складів, товар не буде залежуватися. Відповідно, прибуток збільшується, витрати знизяться.

З усіх питань організації логістичного аутсорсингу можна звертатися до компанії у будь-який час. Кожен клієнт має можливість зателефонувати або замовити зворотний дзвінок на відповідний час, написати на електронну пошту. Для початку варто ознайомитися із загальною інформацією на сайті, з новинами, гарантіями, подивитися зразок договору, оцінити відгуки. Згодом при бажанні вдасться залишити свій власний відгук про сервіс, оперативність, уважність співробітників.

Часто клієнти приходять заради інтересу, щоб подивитися на практиці, як все працює і чи дійсно така співпраця вигідна. Потім, переконуючись в економічній доцільності, замовники приймають рішення про необхідність послуг аутсорсингу логістики в Україні або по всьому світу на регулярній основі.

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