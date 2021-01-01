Мультимодальные перевозки грузов

Чем отличается мультимодальная от интермодальной перевозки?

Основное отличие состоит в том, что для организации мультимодальной транспортировки достаточно заключить договор с одним поставщиком услуг. А интермодальные грузоперевозки осуществляются несколькими исполнителями. Для сохранности грузов мультимодальные рейсы более предпочтительны, поскольку ответственность за их сохранность лежит на одной исполнителе. При интермодальных каждая передача товара означает переход ответственности от компании к компании.

Что значит слово мультимодальный?

Применительно к логистике и грузоперевозкам слово «мультимодальный» означает использование нескольких способов или режимов, обеспечивающих выполнение задачи. Термин применяется для описания вида перевозки, когда она производится с применением двух и более разновидностей транспортных средств.

Какие документы нужны для мультимодальной перевозки?

Такой вид перевозки, как мультимодальная, осуществляется на основании бумаги о смешанных перевозках. Документ представляет собой расписку, в которой идет речь о получении груза. В тексте упоминается действующий договор на проведение мультимодальной перевозки . Указываются сведения об условиях перевозки, маркировка и тип груза, физическое состояние до отправки, адрес и срок доставки, маршрут, условия транспортировки, наличие страховки, и иная важная информация.

Какие есть виды перевозки грузов?

Виды грузовых перевозок определяются в зависимости от используемого транспорта:

авиа – осуществляются воздушным сообщением

железнодорожные – используют железную дорогу и грузовые поезда

автомобильные перевозки выполняются автомобилями разной грузоподъемности и назначения

перевозки грузов по воде осуществляются средствами водного транспорта

в смешанных перевозках сочетаются все перечисленные виды транспорта

Преимущества и особенности мультимодальной перевозки

Исходя из того, что качественная организация перевозки требует следования заранее простроенной схеме, ее организацией может заниматься только опытная логистическая компания. Поиск подходящего исполнителя – самое сложное в комбинированных перевозках. Если нужно заказать мультимодальные перевозки в Украине , стоит обратиться в компанию Caskade Auto. Профессионализм сотрудников сделает процесс транспортировки безопасным, быстрым и надежным. Опытная команда поможет предотвратить неприятные ошибки, ведущие к потере прибыли.

Если говорить о положительных особенностях данного способа транспортировки грузов, то их достаточно много. Среди них можно выделить наиболее существенные: