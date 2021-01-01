Мультимодальные перевозки грузов

Развитие партнерского взаимодействия в условиях современного рынка требует гибких подходов при проведении грузоперевозок. Одним из таких решений стали мультимодальные перевозки. Их отличительной особенностью является то, что на каждом из этапов доставки груза контроль находится в руках организатора поездки.
При данном способе перевозка грузов происходит с участием более чем одного вида транспорта. Используется также название смешанные или комбинированные. Это направление в системе международных транспортных перевозок по праву считается самым сложным. Однако компания Каскад авто с офисом в Киеве реализует данные услуги с большим успехом.
В чем же особенность данного направления? Смешанное транспортное сообщение применяется тогда, когда доставить продукции одним видом транспорта не предоставляется возможным. Возникает ряд ситуаций, по которым владельцы товаров и имущества хотят >заказатькомбинированной перевозки грузов:
Основное отличие состоит в том, что для организации мультимодальной транспортировки достаточно заключить договор с одним поставщиком услуг. А интермодальные грузоперевозки осуществляются несколькими исполнителями. Для сохранности грузов мультимодальные рейсы более предпочтительны, поскольку ответственность за их сохранность лежит на одной исполнителе. При интермодальных каждая передача товара означает переход ответственности от компании к компании.
Применительно к логистике и грузоперевозкам слово «мультимодальный» означает использование нескольких способов или режимов, обеспечивающих выполнение задачи. Термин применяется для описания вида перевозки, когда она производится с применением двух и более разновидностей транспортных средств.
Такой вид перевозки, как мультимодальная, осуществляется на основании бумаги о смешанных перевозках. Документ представляет собой расписку, в которой идет речь о получении груза. В тексте упоминается действующий договор на проведение мультимодальной перевозки. Указываются сведения об условиях перевозки, маркировка и тип груза, физическое состояние до отправки, адрес и срок доставки, маршрут, условия транспортировки, наличие страховки, и иная важная информация.
Виды грузовых перевозок определяются в зависимости от используемого транспорта:
Исходя из того, что качественная организация перевозки требует следования заранее простроенной схеме, ее организацией может заниматься только опытная логистическая компания. Поиск подходящего исполнителя – самое сложное в комбинированных перевозках. Если нужно заказать мультимодальные перевозки в Украине, стоит обратиться в компанию Caskade Auto. Профессионализм сотрудников сделает процесс транспортировки безопасным, быстрым и надежным. Опытная команда поможет предотвратить неприятные ошибки, ведущие к потере прибыли.
Если говорить о положительных особенностях данного способа транспортировки грузов, то их достаточно много. Среди них можно выделить наиболее существенные:
Как видим, не всегда можно рассчитывать на качественную перевозку, выбрав только один транспорт. Комбинированное сообщение позволяет доставить груз, последовательно сменяя виды транспорта. За ходом мультимодальной перевозки грузов наблюдает оператор, специализирующийся на смешанных видах перевозок. В его обязанности входит заключение договоров, где прописан порядок предоставления услуги.
Что касается прямых смешанных перевозок, то они осуществляются на основании одного договора. Не нужно подписывать новый при смене транспорта. В условиях документа сразу прописывается возможность использования всех доступных видов транспорта. Перегрузка продукции при смене транспорта происходит в специальных пунктах перевалки.
Интермодальная перевозка подразумевает, что в процессе передачи товары в пункте перевалки он не подлежит переупаковке. Это значит, что упакованный перед отправлением в рейс груз доставляется в одном и том же контейнере.
Универсальность способа делает его подходящим для перевозки любых грузов. Тем не менее, перевозка должна осуществляться в соответствии с принятыми нормами законодательства в каждой отдельной стране. Накануне отправки рейса стоит внимательно изучить нормативные документы в отношении груза, запланированного к транспортировке.
К перевозке допускаются:
Комбинированная перевозка грузов применима для больших и малых партий. Малые объемы выгодно включить в состав сборного груза. Единственный нюанс: понадобится чуть больше времени в связи с формированием партии, достаточной для заполнения контейнера. Тем не менее, цена сборной доставки выходит гораздо ниже. Это объясняется тем, что маленькая партия занимает только часть пространства в кузове, вагоне или контейнере. Груз отправится в рейс вместе с товарами других грузоотправителей. А общая стоимость операции мультимодальной перевозки будет пропорционально разделена между всеми участниками сделки.
Перед подготовкой к отправке товаров нужно удостовериться, что они не запрещены к перевозке в каждой стране по маршруту следования. Для этого важно ориентироваться не только в отечественном, но и тем более в международном законодательстве. Поэтому заказать мультимодальные международные перевозки грузов лучше в проверенной компании. Каскад авто специализируется на данном направлении. Потому специалисты на этапе подготовки к перевозке предоставят полную информацию относительно разрешенных групп товаров.
Отдельные виды грузов могут отправляться на особых условиях. Например, запрещено перевозить нестандартные и наливные грузы в простых контейнерах. Транспортировка данных категорий разрешена в специальной таре. Для этого применяются цистерны и открытые контейнеры. А для отправления скоропортящейся продукции используют рефрижераторы.
Сотрудника отдела международных перевозок Каскад авто в г. Киев отслеживают изменения в нормативных актах, относящихся к отправке грузов. Обращение к нам гарантирует, что ваш груз будет вовремя доставлен. А сделка – обеспечена юридически.
Комбинированные перевозки включают в себя целый комплекс услуг. Для их осуществления необходимо провести подготовительную работу:
Для организации перевозок по мультимодальной схеме необходимо иметь надежные связи с бизнес-партнерами по всем миру. Только при их наличии поставщик услуг может предложить своим клиентам полноценную услугу по международной доставке.
Процесс организации перевозки требует совершения ряда действий, разделенных на этапы:
|Этап
|Описание
|Определение вида груза с уточнением его параметров
|Если груз окажется негабаритным, скоропортящимся или опасным, то следует создать условия для безопасного сопровождения. Также потребуется оформлением соответствующих разрешений
|Подбор соответствующего транспорта
|В соответствии с особенностями груза подбирается соответствующий транспорт из доступных
|Проработка маршрута
|В нем указываются начальная и конечная точки доставки грузов. Также прописываются пункты перегрузки. Обязательно в маршруте отображается график, в соответствии с которым осуществляется движение груза. График учитывает возможные отклонения, влияющие на скорость доставки: погодные условия, качество дорог
|Оформление документов
|Для надежной транспортировки грузов на них необходимо грамотно оформить документы. Это поможет избежать возможных штрафов
|Анализ возникновения незапланированных ситуаций
|Обязательно проводится анализ возможного возникновения незапланированных ситуаций. На этот случай предусматриваются наиболее вероятные варианты решения. Обязательно проводится страхование грузов
Помимо планирования маршрута и выбора транспорта важно предусмотреть безопасную погрузку и разгрузку. В процессе перевозки осуществляется контроль на всех ее этапах.
Качественная перевозка по мультимодальной схеме не может быть организована, если не выполнять некоторые условия. Без чего она не состоится?
|Особенность
|Описание
|Наличие пункта перевалки
|Для операции мультимодальной перевозки требуется один или несколько пунктов перевалки по маршруту следования. Таким пунктом может выступить терминал в аэропорту, ж\д станция, консолидационный склад или морской порт. Перед погрузкой на очередное транспортное средство груз какое-то время хранится, обрабатывается. Для этого и нужна перевалка.
|Предварительное определение звеньев логистической цепочки
|
Для каждого из звеньев отведено свое время на выполнение. Только при спланированной подготовке мультимодальные перевозки грузов пройдут без сбоя. Подготовка включает в себя:
|Документооборот
|Для операций мультимодальных перевозок характерен сложный документооборот. Связано это с наличием в перевозке нескольких видов транспорта. Для каждого из них требуется особый порядок оформления.
|Грузопоток
|Учет грузопотока при мультимодальных международных перевозках грузов требует определенных усилий. Грузы идут через разные транспортные коридоры. В этом кроется опасность для совершения ряда ошибок.
|Расчет
|На этапе планирования, когда закладываются расходы на осуществление перевозки, необходимо предусмотреть все возможные издержки. Учитываются затраты не только на саму перевозку, но и на перевалку.
Несложно понять, что на подготовку качественной перевозки необходимо затратить время, применяя анализ. Мультимодальные международные перевозки грузов должны быть четко организованы. Если часть звеньев проигнорировать, возможны неприятные инциденты. Конечно, для бизнеса будет мало приятным тот факт, что груз прибывает в порт тогда, когда там не готовы к его приемке. Нежданный груз может повлечь за собой штраф. В худшем случае он будет отправлен обратно по адресу отправки. Важно соблюдать сроки и правила на каждом этапе перевозки, чтобы избежать подобных ситуаций.
Работы включают в себя помимо непосредственно самой комплексной доставки ряд дополнительных услуг. Также оказываем помощь по следующим направлениям:
Не каждую смешанную перевозку можно отнести к комбинированной. Операция по перевозке должна соответствовать некоторым условиям для того, чтобы она могла соответствовать определению:
Помимо этого, мультимодальные перевозки характеризуются следующими свойствами, отличающими их от иных видов перевозок:
Мультимодальным способом можно транспортировать смешанные грузы. В таком специфическом направлении, как комбинированная перевозка грузов, важно рассматривать любые действующие способы доставки продукции. Смешанная перевозка, организатором которой становится Caskade Auto, имеет ряд преимуществ:
Мы предлагаем оперативную помощь в решении любых вопросов. Менеджеры предоставляют бесплатную консультацию для клиентов, решая различные проблемы, связанные с перевозкой груза по Украине, а также за ее пределами.
Транспортировка грузов осуществляется только после согласования всех нюансов, а также после подписания договора. В договоре четко прописаны все обязанности со стороны перевозчика и заказчика.
Для предоставления более подробной информации заполните, пожалуйста, форму и наши менеджеры свяжутся с вами.
Многолетний опыт и высокий профессионализм команды Каскад авто позволяет с успехом решать широкий спектр транспортно-логистических вопросов. Наличие стабильных отношений с зарубежными партнерами помогает находить решения даже в самых сложных вопросах.
Среди существенных плюсов мультимодальных перевозок – это их выполнение на основании одного договора. Таким образом, заказчик освобождается от дополнительных юридических действий.
Реагирование на любые нюансы в ходе организации перевозки требуют от поставщика услуги большой внимательности и профессионального опыта. Игнорирование незначительных на первый взгляд мелочей может привести к несоблюдению графика доставки. Только опытные специалисты, как в компании из Украины Каскад авто, знают, как предусмотреть любые ситуации. От клиентов требуется только сформулировать задачу. А специалисты компании применят свой опыт для безопасной и своевременной доставки товаров.