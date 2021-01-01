Грузоперевозки в страны Европы

Европейский континент пользуется особой популярностью у бизнесменов из различных стран мира, благодаря налаженной транспортной связи. В результате, чтобы доставить товар в любой из регионов в этом направлении, каждый клиент получает широкие возможности для выбора подходящего ТС.

Чаще всего грузовые перевозки осуществляются с помощью автомобильного транспорта, который отличается великолепной проходимостью. Для этого потребуется использовать:

контейнеровозы;

тентованные грузовые машины;

полуприцепы, которые характеризуются определенной кубатурой;

специальные платформы;

зерновозы;

изотермы, рефрижераторы;

всевозможные виды цистерн;

тралы и многое другое.

Несмотря на такую популярность автомобильных грузоперевозок, европейские страны инициируют собственные предложения, которые помогут в будущем распределить огромные грузопотоки равномерно среди всех видов ТС. К примеру, к 2030-му году планируется порядка 1/3 от всего автомобильного грузопотока перевести на железнодорожный и водный транспорт.

Большинство украинских предпринимателей уже давно успешно пользуются услугами мультимодальных перевозок. Такие оптимальные схемы позволяют с легкостью комбинировать разные виды транспорта и тем самым существенно экономить во время частых транспортировок продукции.

Международные грузовые перевозки осуществляются отдельными и сборными партиями. Для успешной комплектации всевозможных товаров используются специально организованные консолидационные площадки, которые расположены в разных европейских странах.