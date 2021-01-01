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Грузоперевозки

Транспортная компания «Каскад Авто» предлагает недорогие услуги – грузоперевозки по разным областям Украины, а также в страны СНГ, Азии и Европы. Благодаря наработанной клиентской базе, команде наших специалистов уже удалось получить огромный опыт работы в сфере логистики, что положительно сказывается на дальнейшей работе с постоянными и новыми клиентами.

В результате наши заказчики могут воспользоваться следующими услугами:

Основные способы перевозки грузов

Транспортная компания предлагает международные грузоперевозки каждому клиенту, взяв полностью под свою ответственность решение основных организационных моментов. При перевозках чаще всего используют:

Предоставление детальных консультаций

Предоставление детальных консультаций в процессе подбора определенного транспортного средства (ТС), учитывая будущий маршрут и груз, который потребуется перевезти в конкретный город, страну.

Грамотное планирование маршрута

Главным условием при выборе маршрута является безопасность. Ведь в первую очередь важно доставить товар заказчика неповрежденным, соблюдая установленные сроки.

Страхование груза

Во избежание различных убытков, специалисты нашей компании предлагают воспользоваться услугой страхования.

Наши клиенты могут смело рассчитывать на поддержку опытных специалистов – это команда профессионалов, которая будет сообщать клиенту обо всех нюансах организованной грузоперевозки.

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Грузоперевозки по территории Украины

Перевозка грузов по территории Украины – одна из самых распространенных услуг. Компания «Каскад Авто» помогает реализовывать проекты разной степени сложности. Для этого приходится задействовать в работу автомобильный, морской, железнодорожный транспорт, использовать популярные мультимодальные перевозки.

Стоимость предоставляемых услуг напрямую зависит от нескольких основных факторов:

В результате наша компания приняла решение создать собственную стандартную тарифную сетку, которая заключается в расчете всех цен перед предоставлением определенных услуг. Таким образом, удалось сформировать доверительные отношения в цепочке «заказчик-исполнитель», а также исключить в будущем всевозможные конфликтные ситуации, связанные с неправильным ценообразованием.

Грузоперевозки по Украине осуществляются в несколько основных этапов:

1.Сбор всей необходимой информации о предстоящей поездке (тип груза, конечный пункт назначения, дополнительные пожелания заказчика и прочее).

2.Согласование всех вопросов, касаемо стоимости предоставляемых услуг.

3.Планирование будущего маршрута с учетом указанных клиентом сроков доставки продукции.

4.Упаковка и маркировка продукции.

5.Погрузка и перевозка товара в указанном направлении.

«Каскад Авто» предлагает грузоперевозки полного цикла по всем населенным пунктам Украины. Это означает, что наша команда берет полностью под свою ответственность разработку маршрута, занимается подбором подходящего ТС, выполняет погрузочно-разгрузочные работы, доставляет продукцию точно в указанное место и время.

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Грузоперевозки в страны Европы

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Европейский континент пользуется особой популярностью у бизнесменов из различных стран мира, благодаря налаженной транспортной связи. В результате, чтобы доставить товар в любой из регионов в этом направлении, каждый клиент получает широкие возможности для выбора подходящего ТС.

Чаще всего грузовые перевозки осуществляются с помощью автомобильного транспорта, который отличается великолепной проходимостью. Для этого потребуется использовать:

Несмотря на такую популярность автомобильных грузоперевозок, европейские страны инициируют собственные предложения, которые помогут в будущем распределить огромные грузопотоки равномерно среди всех видов ТС. К примеру, к 2030-му году планируется порядка 1/3 от всего автомобильного грузопотока перевести на железнодорожный и водный транспорт.

Большинство украинских предпринимателей уже давно успешно пользуются услугами мультимодальных перевозок. Такие оптимальные схемы позволяют с легкостью комбинировать разные виды транспорта и тем самым существенно экономить во время частых транспортировок продукции.

Международные грузовые перевозки осуществляются отдельными и сборными партиями. Для успешной комплектации всевозможных товаров используются специально организованные консолидационные площадки, которые расположены в разных европейских странах.

Недорогие услуги – грузоперевозка автомобильным транспортом

Автомобильные грузоперевозки в Киеве недорого включены в список наиболее распространенных услуг, которые предлагают различные транспортные компании. Популярность таких услуг обусловлена минимальным бюджетом, выделенным на подобные перевозки всевозможных видов продукции. Это объясняется тем, что стандартная транспортировка товаров осуществляется без дополнительного привлечения специальной техники.

Среди основных преимуществ таких грузоперевозок стоит отметить:

  • Наличие минимального количества разрешительных документов, независимо от того ввозите ли вы товар или вывозите продукцию из Украины.
  • Огромное разнообразие маршрутов, что особенно важно для международных грузоперевозок.
  • Большой выбор ТС по тоннажу и габаритам.

Несмотря на сложную ситуацию с дорогами в некоторых регионах, автомобильный транспорт все равно считается идеальной альтернативой по нескольким важным причинам. Во-первых, далеко не во всех городах имеются собственные аэропорты и железная дорога, а, во-вторых, некоторые населенные пункты расположены друг от друга на огромном расстоянии.

Грузовые перевозки с помощью авиатранспорта

Согласно международной статистике, вероятность авиакатастрофы в тысячу раз меньше, чем аварий, связанных с участием железнодорожных, автомобильных видов ТС. Особенно популярно использование авиатранспорта в результате организации международных перевозок. Ведь подобные доставки считаются довольно безопасным и одним из самых оперативных способов перевозки продукции с возможностью преодолеть огромные дистанции.

Международные авиаперевозки осуществляются с учетом следующих этапов:

  1. Планирование будущего маршрута следования.
  2. Сбор всей информации о продукции, которую необходимо доставить.
  3. Согласование стоимости предложенной услуги.
  4. Упаковка и маркировка груза, согласно его особенностям.
  5. Доставка товара в аэропорт конкретного государства, населенного пункта.
  6. Оформление таможенных документов.
  7. Перевозка продукции.
  8. Отслеживание точного местонахождения груза, передача всей информации заказчику.
  9. Доставка товаров в страну, где находится получатель.
  10. Предоставление услуг складского хранения.

Чаще всего такие способы доставки актуальны для медикаментов, опасных грузов, дорогих и скоропортящихся товаров.

Перевозка груза «под ключ»
Специалисты нашей транспортной компании подбирают оптимальное транспортное средство и составляют удобный маршрут с учетом спецификации груза, сроков доставки. Желаете доверить транспортировку груза команде профессионалов? Мы работаем в интересах клиента, предлагая наиболее удобные и выгодные варианты перевозки различных грузов. Полное документальное оформление организованной перевозки позволяет клиенту избавить себя от необходимости самостоятельно собирать и подготавливать все бумаги.

Грузоперевозки в страны Азии

Недорогие услуги – грузоперевозка в страны Азии от транспортной компании «Каскад Авто» пользуются особой популярностью среди украинских бизнесменов. Такие транспортировки считаются активно развивающимся направлением, что позволяет расширить границы собственного бизнеса.

Внешнеэкономическая деятельность фото

Ведь Китай и другие страны Азии не зря прозвали «мастерской мира»: именно из этих стран осуществляется наибольший поток техники и всевозможных деталей, которые попадают на европейский рынок. ЕС и Китай считаются одними из самых крупных торговых партнеров: ежегодно Евросоюз импортирует огромное количество китайских товаров, сумма которых свыше 300 млрд. долларов.

Основная часть всех грузовых перевозок осуществляется с помощью морских видов транспорта. За последние несколько лет ситуация кардинально изменилась, благодаря активному развитию железнодорожного сообщения. Таким образом, китайские и европейские магистрали позволили сделать железнодорожный транспорт максимально конкурентноспособным по сравнению с прошлыми годами.

Важным фактором, влияющим на сферу грузоперевозок в страны Азии, является активное развитие интернет-торговли. Благодаря этому, была активирована опция моментального получения заказов, что позволяет обходить сложные дистрибьюторские схемы. Такая доставка ориентирована в первую очередь на географическую распределенность перевозки всей продукции до конечного потребителя.

Значительно увеличиваются объемы экспорта в страны Азии. Как правило, это сельскохозяйственная продукция. Большая часть товарного потока принадлежит перевозке зерновых, которые чаще всего транспортируются насыпью. В таком случае не обойтись без применения специальных вагонов-хопперов, особых видов автомобильного транспорта.

Грузоперевозки в страны СНГ

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В список стран СНГ входит порядка 10 различных стран, которые все вместе представляют собой полноценный рынок сбыта различной продукции. География такого объединения – это тысячи километров всевозможных территорий, которые разделены границами определенных государств.

Важным нюансом в процессе предоставления недорогих услуг – грузоперевозок является то, что в каждой стране работают конкретные национальные органы, контролирующие весь поток ТС. Поэтому многие бизнесмены и предприниматели сталкиваются с различными проблемами при прохождении таможенного контроля. Чтобы исключить подобные проблемы и как результат простой транспорта на границе, рекомендуется заручиться поддержкой команды специалистов компании «Каскад Авто».

Таким образом, за выполнение поставленных задач берутся опытные специалисты, которые смогут создать проверенный план перемещения продукции, учитывая все будущие затраты при прохождении таможни, а также с учетом необходимых погрузочно-разгрузочных работ.

Поэтому наша команда берет полностью под собственную ответственность решение следующего списка задач:

Наша компания уделяет особое внимание изучению регулярных изменений условий транзита и перевозки грузов, которые указывают те или иные страны СНГ. Это позволяет нам всегда учитывать все нововведения при планировании маршрута и при выборе оптимального ТС. Поэтому все перевозки осуществляются на законных основаниях.

Стоимость грузоперевозок: Автомобильные, Авиационные, Железнодорожные и Морские.
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Морские перевозки грузов

Контейнерные морские перевозки являются одним из самых выгодных способов транспортировки различных объемов продукции в страны, где имеются собственные порты (речные, морские). Такие услуги востребованы среди крупных и средних компаний. Частные предприниматели особенно заинтересованы в сборных контейнерных перевозках товара для импорта или экспорта.

Также, востребованы услуги контейнерных перевозок в результате организации мультимодальных транспортировок продуктов. Благодаря применению унифицированных контейнеров, удается в несколько раз ускорить процедуру организации погрузочно-разгрузочных работ. Представленные контейнеры позволяют компактно комплектовать всевозможную продукцию. На сегодняшний день больше 65% всех международных объемов товаров транспортируются именно в таких контейнерах.

После погрузки происходит процесс опечатывания контейнеров, а затем потребуется подготовить все необходимые транспортные, таможенные пакеты документов. Таким образом, груз гарантированно пройдет через границу определенного государства, что позволяет исключить всевозможные проблемы.


Основные виды грузов для перевозки по Украине, странам Европы, Азии и СНГ

Транспортная компания «Каскад Авто» занимается транспортировкой всевозможных грузов в любом из направлений. Все виды принято классифицировать на определенные категории с учетом основных физических свойств:

Это вся продукция, размеры которой не соответствуют стандартным международным нормам. В этот список входят ЖБИ, станки, металлоконструкции и другое.
Насыпные В этот список относят гранит, щебень, песок и прочий груз, что можно транспортировать насыпью или в специальных мешках.
Наливные Под такими видами грузами принято рассматривать все виды масел, всевозможные виды топлива, различные технические жидкости.
Штучные Это товары, которые необходимо перевозить в нестандартной таре или вовсе без упаковки.
Негабаритные грузы
Тяжеловесные Все грузы, которые требуют обязательного применения спецтехники.
Универсальные или стандартные Как правило, в эту категорию включена паллетированная продукция.


Внешнеэкономическая деятельность фото

Кроме того, все грузы принято классифицировать также по наличию/отсутствию особых условий хранения, транспортировки: особо ценные грузы, скоропортящаяся продукция, сборные, опасные грузы, личные вещи.

Транспортировка опасных грузов

Согласно международным нормам и стандартам, транспортировка опасных грузов должна осуществляться исключительно с помощью специализированных ТС. В результате от перевозчика требуется соблюдение определенных правил, а также отмечают необходимость обеспечить безопасность в процессе выполнения всех подготовительных работ к перевозке и, непосредственно, во время грузоперевозки.

Если речь идет об опасных наливных грузах, рекомендуется использовать специальные цистерны с соответствующей маркировкой, которые обеспечивают герметичность всей тары. Для транспортировки взрывоопасных видов груза понадобиться предварительно подготовить соответствующее разрешение, которое выдается уже после подбора и подготовки необходимого вида ТС для перевозки конкретных товаров.

Чаще всего при транспортировке применяют именно автомобильный транспорт, но при этом запрещено соединять между собой грузы, которые принадлежат к разным классам опасности.

Температурные перевозки сборных грузов – особенности

Только профессиональные логистические компании могут осуществлять температурные перевозки сборных грузов - особенности которых в том, что каждый отдельный отправитель не может самостоятельно предопределять особенности построения маршрута, графика отправки. Такие решения принимает только логистическая компания, которая в этом случае выступает организатором перевозки сборных грузов с температурным режимом по заказу клиента. Однако еще во время планирования грузоперевозки, с каждым клиентом который находится в Киеве или в любом другом городе Украины оговариваются его требования относительно маршрута, скорости движения и необходимой заказчику даты доставки груза.

Особенности температурных перевозок

Главная особенность температурных перевозок состоит в том, что они всегда производятся в максимально сжатые сроки. Поэтому некоторые виды отправок, такие как транспортировка грузов по морю просто не могут выбираться для этих целей. Даже в случае перевозки замороженной продукции, перевозчик старается завершить рейс максимально быстро. Потому что время доставки товара включено в общий срок годности продукции, поэтому чем дольше длится перевозка, тем меньше продукт сможет продаваться. А вот температурные перевозки сборных грузов – особенности имеют немного другие. Здесь важную роль отыгрывает процесс построения маршрута, чтобы он удовлетворял интересы всех отправителей.

Транспортировка скоропортящихся грузов

Перевозка грузов, которые относятся к списку скоропортящихся товаров – это популярные рефрижераторные перевозки. В результате удается транспортировать продукцию с соблюдением определенных температурных режимов и влажности. Часто приходится перевозить следующие категории продуктов:

1.Перевозка свежих продуктов (овощи, фрукты, ягоды). В результат все продукты будут надежно защищены от негативного влияния внешних факторов (погодные условия). Однако сроки перевозки таких товаров ограничены.

2.Перевозка охлажденных продуктов• Перевозка охлажденных продуктов – необходимо соблюдать конкретный температурный диапазон, который варьируется от +40 до -60 градусов (в зависимости от определенных видов продукции и условий производителя).

3.Перевозка глубокозамороженных продуктов Под глубокой заморозкой принято рассматривать температуру до -180 градусов и ниже. В таком режиме продукцию можно транспортировать значительно дольше.

Под перевозкой грузов, которые считаются скоропортящимися, рассматривают следующие виды товаров: молочная продукция, свежие фрукты, овощи и грибы, мясо и мясные изделия, консервы, выпечка и прочие кондитерские изделия, медикаменты, косметика, рыба и морепродукты.

Оперативная обработка заявок на грузоперевозку

Мы предлагаем оперативную помощь в решении любых вопросов. Менеджеры предоставляют бесплатную консультацию для клиентов, решая различные проблемы, связанные с перевозкой груза по Украине, а также за ее пределами.

Международные грузоперевозки с надежным партнером

Транспортировка грузов осуществляется только после согласования всех нюансов, а также после подписания договора. В договоре четко прописаны все обязанности со стороны перевозчика и заказчика.

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Почему сборные реф грузы так сложно перевозить

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Мало кто из логистических компаний берется за организацию температурных перевозок сборных грузов – особенности которых требуют специальных условий доставки. Многие клиенты интересуются почему сборные реф грузы так сложно перевозить и из-за чего такая доставка сильно пугает перевозчиков. Это связано с тем, что в один рейс придется перевозить товары, имеющие различные характеристики и особенности хранения.

В этом случае необходимо подбирать заказы таким образом, чтобы вся перевозимая продукция имела одинаковые условия хранения. Этом могут быть разные товары, но они все имеют схожие требования относительно перевозки. Далее внутри кузова устанавливается температура, которая подходит каждому наименованию из сборного груза.

Кроме того, могут использоваться такие автомобили, где есть возможность устанавливать в разных отсеках отличающуюся температуру. В этом случае логистическая компания может одновременно перевозить несколько существенно отличающихся категорий товара. Количество категорий зависит от того, сколько отсеков предусмотрено в кузове автомобиля.

Условия грузоперевозок с температурным режимом

Учитывая, что в большинстве случаев доставка грузов с температурным режимом используется именно для доставки продуктов питания, важно не только придерживаться заданной температуры внутри кузова, но и обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм.

Для некоторых категорий грузов, таких как медикаменты или их составляющие, требования к перевозке еще жестче. Задача клиента поставить транспортную компанию в известность об особенностях груза, для того чтобы фирма имела возможность обеспечить выполнение условий.

ТРАНСПОРТИРОВКА СТАНДАРТНЫХ ГРУЗОВ

ТРАНСПОРТИРОВКА СБОРНЫХ ВИДОВ ГРУЗА

ТРАНСПОРТИРОВКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ

ТРАНСПОРТИРОВКА НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

Автомобильные перевозки грузов по Украине, странам Европы, СНГ и Азии часто осуществляются при необходимости выполнить доставку стандартных товаров. В эту категорию включена вся продукция, габариты которой не превышают:

  • длину до 13,6 м;
  • ширину до 2,45 м;
  • высоту до 3,1 м;
  • вес до 22 т.

Благодаря огромному собственному автопарку, специалисты «Каскад Авто» смогут подобрать ТС под разные категории товаров с учетом будущего направления. Таким образом, процесс транспортировки осуществляется достаточно быстро в заранее согласованные с заказчиком сроки.

Цена на автомобильные перевозки грузов по Украине зависит от множества нюансов. Мы готовы предложить оперативную транспортировку таких продуктов:

  • по городу;
  • между разными городами Украины;
  • в пригород.

При перевозке стандартных грузов наши специалисты помогут подготовить всю необходимую разрешительную документацию, а также произведут упаковку продукции. Дополнительным бонусом для каждого заказчика является получение страховки и, последующая возможность совершать мониторинг доставки.

Доставка груза в составе сборной партии считается одним из самых распространенных, экономичных вариантов в результате транспортировки малогабаритных товаров.

Под сборным грузом, догрузом или попутным грузом принято рассматривать возможность транспортировки сразу нескольких товаров одним ТС при условии, что вся продукция будет перевозиться в одном направлении.

Такие автомобильные перевозки грузов по Украине имеют множество неоспоримых преимуществ, что подтверждает популярность данной услуги:

  • Возможность платить за аренду небольшого свободного места, которое будет занимать исключительно ваш товар.
  • В результате все свободное пространство в автомобиле будет разделено соответствующим образом среди всех заказчиков, чья продукция транспортируется в одном направлении.
  • Консолидация грузов не заставляет получателей долго ждать доставку товара.

На протяжении всего времени доставки специалисты нашей компании предлагают заказчику мониторинг перевозки. Таким образом, клиент может с легкостью ориентироваться во времени и понять, когда именно сборный груз будет отправлен по указанному адресу. Для соблюдения всех сроков наши специалисты уделяют особое внимание построению индивидуального и оптимального маршрута.

Для организации транспортных перевозок сыпучих грузов потребуется обязательная помощь профессионалов, которые смогут подобрать необходимое ТС с учетом вместимости, грузоподъемности, а также помогут подготовить сопроводительные документы. Выбор транспорта осуществляется, исходя из всех физических, биологических и химических особенностей продукции.

Чаще всего заказчики нуждаются в доставке следующих видов сыпучих грузов:

  • песок (различных фракций);
  • щебень и камень (натуральный, искусственный);
  • гравийные смеси;
  • сухой цемент, всевозможные строительные смеси;
  • минеральные удобрения;
  • различные виды промышленных, сельскохозяйственных сыпучих грузов.

Автомобильные перевозки грузов по Украине и в страны ближнего зарубежья осуществляются в открытом/закрытом кузове, а продукцию перевозят в специальных мешках, насыпью, в контейнерах.

В процессе погрузки/выгрузки и доставки специалисты учитывают дополнительные индивидуальные особенности таких продуктов, которые могут быть гранулированными, кусковыми или пылеообразными.

Под негабаритными видами груза принято рассматривать всевозможные виды строительной, военной и сельскохозяйственной техники, а также другой сверхтяжелой продукции. Для того чтобы обеспечить безопасную доставку, важно подобрать специализированные ТС, которые могут справиться с оперативной перевозкой различного негабарита. Процедура доставки предполагает:

  • Получение официального разрешения и подтверждения, что транспортировка осуществляется на законных основаниях.
  • Правильную упаковку товара.
  • Погрузку товара на ТС, исключая возможные повреждения конструкции.
  • Проезд по соответствующим магистралям и улицам.

Наши специалисты при организации подобных доставок обязательно учитывают всевозможные условия: начиная с характеристик передвижного состава, погоды, сезона и заканчивая пропускной способностью конкретного дорожного покрытия. Такая тщательная планировка поможет исключить всевозможные форс-мажорные обстоятельства.

Компания «Каскад Авто» занимается оформлением необходимого пакета документов, согласовывает будущий маршрут с соответствующими инспекциями, подбирает подходящую упаковку.

Транспортировка наливных грузов

Внутренние и международные перевозки наливных грузов осуществляются с помощью специальных видов автомобильного транспорта с применением особой тары или цистерны.

К наливной продукции относятся следующие виды товаров:

Пищевая продукция Соки, питьевая вода, виноматериалы и другое.
Химическая продукция Всевозможные жидкости (щелочи, растворы и кислоты), транспортировка которых осуществляется с учетом правил и требований, предъявляемых к перевозке опасных грузов.
Топливо Это может быть бензин, нефть, дизельное топливо, сжиженный газ и многое другое.
Другая наливная продукция Всевозможные строительные смеси и растворы, сельскохозяйственные товары, уже отработанные смазочно-охлаждающие виды жидкостей и прочее.

Среди основных правил организации таких товаров стоит отметить необходимость подбора герметичной тары: цистерна должна соответствовать типу перевозимой жидкости. Кроме того, на ТС должна быть указана соответствующая маркировка, свидетельствующая о доставке тех или иных видов продукции. Дополнительно потребуется соблюдать необходимый температурный режим и временные ограничения для безопасности дорожного движения.

Транспортировка сборных видов груза

Доставка груза в составе сборной партии считается одним из самых распространенных, экономичных вариантов в результате транспортировки малогабаритных товаров.

Под сборным грузом, догрузом или попутным грузом принято рассматривать возможность транспортировки сразу нескольких товаров одним ТС при условии, что вся продукция будет перевозиться в одном направлении.

Такие автомобильные перевозки грузов по Украине имеют множество неоспоримых преимуществ, что подтверждает популярность данной услуги:

Возможность платить за аренду небольшого свободного места, которое будет занимать исключительно ваш товар.
В результате все свободное пространство в автомобиле будет разделено соответствующим образом среди всех заказчиков, чья продукция транспортируется в одном направлении.
Консолидация грузов не заставляет получателей долго ждать доставку товара.

На протяжении всего времени доставки специалисты нашей компании предлагают заказчику мониторинг перевозки. Таким образом, клиент может с легкостью ориентироваться во времени и понять, когда именно сборный груз будет отправлен по указанному адресу. Для соблюдения всех сроков наши специалисты уделяют особое внимание построению индивидуального и оптимального маршрута.

Предоставление таможенно-брокерских услуг

Внешнеэкономическая деятельность фото

Таможенно-брокерские услуги часто входят в пакет популярных услуг международной доставки товаров. Наши таможенные брокеры имеют огромный опыт работы в данной сфере деятельности и необходимые знания.

Основные конкурентные преимущества нашей компании:

  1. Мы точно знаем, как можно повлиять на себестоимость – это касается особенностей работы с таможенными режимами, всевозможными способами и вариантами снижения себестоимости импорта.
  2. Мы умеем общаться с представителями таможенного контроля, что особенно важно в случае возникновения различных спорных ситуаций.
  3. Мы помогаем клиентам оформлять и получать всевозможные сертификаты, разрешительные документы на разные виды товаров.

Таким образом, наша команда специалистов регулярно изучает все нововведения, изменения, касающиеся правил транспортировки грузов по Украине или за ее пределами. Ведь оформление документации, а также юридическое сопровождение грузов требует обязательного знания законов не только украинских, но и также тех законов и правил страны, в которую осуществляется доставка продукции.

В случае несоблюдения подобных правил груз может быть задержан на границе или конфискован, а владелец груза может получить определенный штраф. Чтобы избежать таких ситуаций и потребуется профессиональная помощь таможенного брокера. Именно этот специалист возьмет полностью под свою ответственность подачу необходимых документов, сможет получить разрешения на вывоз/ввоз товара, подаст декларации.

Услуги ВЭД: внешнеэкономическая деятельность

Под внешнеэкономической деятельностью или сокращенно ВЭД принято рассматривать огромное количество задач, которые возьмут на себя квалифицированные специалисты нашей транспортной компании. Главная задача ВЭД заключается в существенной экономии времени клиента, а также в том, чтобы сделать сотрудничество с иностранными партнерами максимально выгодным и продолжительным.

В услуги ВЭД входят следующие необходимые процессы:

  • Страхование грузов.
  • Активный поиск поставщиков, компаний-производителей.
  • Предоставление складских услуг при транспортировке товаров в страны Европы.
  • Помощь во время ознакомления и подписания всевозможных договоров (международных, внешнеторговых).
  • Оказание транспортных услуг.
  • Таможенное оформление при доставке всевозможных видов груза.
  • Сертификация продукции (на импорт и экспорт).

Существует огромное количество разных видов сертификатов, выбор которых зависит от определенной группы товаров. Поэтому наши специалисты всегда проводят детальные консультации для клиентов, указывая список обязательных документов.

Страхование грузов

Страхование груза необходимо производить, независимо от того, каким именно видом ТС вы пользуетесь или, какое расстояние потребуется преодолеть. Таким образом, перевозчик полностью несет всю ответственность за целостность, сохранность продукции. Для нас огромную роль играет спокойствие заказчика, которое можно обеспечить только в том случае, если воспользоваться услугами страхования.

Перед отправкой груза по указанному адресу, необходимо составить и подписать договор страхования, в котором будут указаны основные условия получения страховки. Сумма страховки может быть получена полностью или частично, в зависимости от того, в какой степени сохранности был доставлен товар.

Несмотря на то, что в нашей компании работают настоящие профессионалы своего дела с большим опытом и стажем (грузчики, водители, диспетчеры), никто не может гарантировать 100% безопасность на дороге, учитывая различные непредвиденные ситуации. Как правило, полученной суммы достаточно, чтобы в полной мере покрыть расходы, а потому страховка груза является важной гарантией для каждого заказчика.

Наши достижения за 4 года работы:
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Услуги складской логистики

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Складская логистика относится к списку необходимых и важных услуг, которыми активно пользуются практически все клиенты транспортной компании «Каскад Авто». Грамотное распределение товара на складе позволяет не только рационально организовать свободное место при погрузке продукции в ТС, но и также исключает возможное повреждение товара при ненадлежащем хранении.

В результате предоставления складских услуг клиенту будут предложены следующие процессы:

Качественные складские услуги – это обязательная оптимизация всех вышеперечисленных процессов. Наша задача заключается в создании безопасных условий для хранения продукции, применяя соответствующую технику и прочее оборудование для удобного перемещения товаров по складу.

Заказать грузоперевозки в Киеве недорого от «Каскад Авто»

Услуга грузоперевозки в Киеве недорого от команды наших специалистов пользуется особой популярностью среди мелких, средних и крупных предпринимателей, работа которых связана с постоянными поставками товара, с импортом и экспортом продукции из-за границы.

Для того чтобы воспользоваться услугами нашей компании, потребуется указать следующую информацию:

От чего зависит цена на автомобильные перевозки грузов по Украине

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Автомобильные перевозки пользуются наибольшим потребительским спросом. Это отличный и выгодный способ доставить любой тип груза по городу или за его пределы. Цена на автомобильные перевозки по Украине зависит от следующих важных факторов:

  • Выбранный маршрут (расстояние от пункта «А» до пункта «Б»).
  • Срочность доставки (устанавливает заказчик).
  • Вес груза.
  • Тип груза.
  • Дополнительные требования к транспортировке (к примеру, перевозка хрупких изделий, необходимость в соблюдении определенных температурных показателей и прочее).

С помощью наших специалистов каждый клиент сможет отыскать наиболее подходящий способ экономии при оперативной доставке любых товаров.

Автомобильные перевозки грузов по Украине недорого: преимущества сотрудничества с «Каскад Авто»

Неоспоримым лидером в результате региональных перевозок считается автомобильный транспорт. Мы сотрудничаем, как с физическими, так и с юридическими лицами, выстраивая доверительные партнерские отношения.

Осуществляя регулярные доставки всевозможной продукции, компания «Каскад Авто» предлагает заказчикам следующие преимущества:

  • Профессиональная помощь в выборе определенного ТС с учетом особенностей груза, выделенного бюджета, а также индивидуальных пожеланий клиента
  • Проведение погрузочно-разгрузочных работ, учитывая вес, габариты и класс опасности груза.
  • Оперативный расчет времени доставки и подбор маршрута.
  • Правильный расчет стоимости будущих услуг и выгодные предложения для заказчиков.
  • Подготовка всей необходимой сопроводительной документации.
  • Контроль отгрузки товара, передвижения продукции со склада до конечного пункта назначения.

В результате все важные и обязательные процессы находятся полностью под контролем команды квалифицированных специалистов. Мы поддерживаем тесное сотрудничество с крупными государственными поставщиками, с частными предпринимателями, а также с начинающими бизнесменами.

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