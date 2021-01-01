Транспортная компания «Каскад Авто» предлагает недорогие услуги – грузоперевозки по разным областям Украины, а также в страны СНГ, Азии и Европы. Благодаря наработанной клиентской базе, команде наших специалистов уже удалось получить огромный опыт работы в сфере логистики, что положительно сказывается на дальнейшей работе с постоянными и новыми клиентами.
В результате наши заказчики могут воспользоваться следующими услугами:
Транспортная компания предлагает международные грузоперевозки каждому клиенту, взяв полностью под свою ответственность решение основных организационных моментов. При перевозках чаще всего используют:
Предоставление детальных консультаций в процессе подбора определенного транспортного средства (ТС), учитывая будущий маршрут и груз, который потребуется перевезти в конкретный город, страну.
Главным условием при выборе маршрута является безопасность. Ведь в первую очередь важно доставить товар заказчика неповрежденным, соблюдая установленные сроки.
Во избежание различных убытков, специалисты нашей компании предлагают воспользоваться услугой страхования.
Наши клиенты могут смело рассчитывать на поддержку опытных специалистов – это команда профессионалов, которая будет сообщать клиенту обо всех нюансах организованной грузоперевозки.
Перевозка грузов по территории Украины – одна из самых распространенных услуг. Компания «Каскад Авто» помогает реализовывать проекты разной степени сложности. Для этого приходится задействовать в работу автомобильный, морской, железнодорожный транспорт, использовать популярные мультимодальные перевозки.
Стоимость предоставляемых услуг напрямую зависит от нескольких основных факторов:
В результате наша компания приняла решение создать собственную стандартную тарифную сетку, которая заключается в расчете всех цен перед предоставлением определенных услуг. Таким образом, удалось сформировать доверительные отношения в цепочке «заказчик-исполнитель», а также исключить в будущем всевозможные конфликтные ситуации, связанные с неправильным ценообразованием.
Грузоперевозки по Украине осуществляются в несколько основных этапов:
1.Сбор всей необходимой информации о предстоящей поездке (тип груза, конечный пункт назначения, дополнительные пожелания заказчика и прочее).
2.Согласование всех вопросов, касаемо стоимости предоставляемых услуг.
3.Планирование будущего маршрута с учетом указанных клиентом сроков доставки продукции.
4.Упаковка и маркировка продукции.
5.Погрузка и перевозка товара в указанном направлении.
«Каскад Авто» предлагает грузоперевозки полного цикла по всем населенным пунктам Украины. Это означает, что наша команда берет полностью под свою ответственность разработку маршрута, занимается подбором подходящего ТС, выполняет погрузочно-разгрузочные работы, доставляет продукцию точно в указанное место и время.
Европейский континент пользуется особой популярностью у бизнесменов из различных стран мира, благодаря налаженной транспортной связи. В результате, чтобы доставить товар в любой из регионов в этом направлении, каждый клиент получает широкие возможности для выбора подходящего ТС.
Чаще всего грузовые перевозки осуществляются с помощью автомобильного транспорта, который отличается великолепной проходимостью. Для этого потребуется использовать:
Несмотря на такую популярность автомобильных грузоперевозок, европейские страны инициируют собственные предложения, которые помогут в будущем распределить огромные грузопотоки равномерно среди всех видов ТС. К примеру, к 2030-му году планируется порядка 1/3 от всего автомобильного грузопотока перевести на железнодорожный и водный транспорт.
Большинство украинских предпринимателей уже давно успешно пользуются услугами мультимодальных перевозок. Такие оптимальные схемы позволяют с легкостью комбинировать разные виды транспорта и тем самым существенно экономить во время частых транспортировок продукции.
Международные грузовые перевозки осуществляются отдельными и сборными партиями. Для успешной комплектации всевозможных товаров используются специально организованные консолидационные площадки, которые расположены в разных европейских странах.
Недорогие услуги – грузоперевозка в страны Азии от транспортной компании «Каскад Авто» пользуются особой популярностью среди украинских бизнесменов. Такие транспортировки считаются активно развивающимся направлением, что позволяет расширить границы собственного бизнеса.
Ведь Китай и другие страны Азии не зря прозвали «мастерской мира»: именно из этих стран осуществляется наибольший поток техники и всевозможных деталей, которые попадают на европейский рынок. ЕС и Китай считаются одними из самых крупных торговых партнеров: ежегодно Евросоюз импортирует огромное количество китайских товаров, сумма которых свыше 300 млрд. долларов.
Основная часть всех грузовых перевозок осуществляется с помощью морских видов транспорта. За последние несколько лет ситуация кардинально изменилась, благодаря активному развитию железнодорожного сообщения. Таким образом, китайские и европейские магистрали позволили сделать железнодорожный транспорт максимально конкурентноспособным по сравнению с прошлыми годами.
Важным фактором, влияющим на сферу грузоперевозок в страны Азии, является активное развитие интернет-торговли. Благодаря этому, была активирована опция моментального получения заказов, что позволяет обходить сложные дистрибьюторские схемы. Такая доставка ориентирована в первую очередь на географическую распределенность перевозки всей продукции до конечного потребителя.
Значительно увеличиваются объемы экспорта в страны Азии. Как правило, это сельскохозяйственная продукция. Большая часть товарного потока принадлежит перевозке зерновых, которые чаще всего транспортируются насыпью. В таком случае не обойтись без применения специальных вагонов-хопперов, особых видов автомобильного транспорта.
В список стран СНГ входит порядка 10 различных стран, которые все вместе представляют собой полноценный рынок сбыта различной продукции. География такого объединения – это тысячи километров всевозможных территорий, которые разделены границами определенных государств.
Важным нюансом в процессе предоставления недорогих услуг – грузоперевозок является то, что в каждой стране работают конкретные национальные органы, контролирующие весь поток ТС. Поэтому многие бизнесмены и предприниматели сталкиваются с различными проблемами при прохождении таможенного контроля. Чтобы исключить подобные проблемы и как результат простой транспорта на границе, рекомендуется заручиться поддержкой команды специалистов компании «Каскад Авто».
Таким образом, за выполнение поставленных задач берутся опытные специалисты, которые смогут создать проверенный план перемещения продукции, учитывая все будущие затраты при прохождении таможни, а также с учетом необходимых погрузочно-разгрузочных работ.
Поэтому наша команда берет полностью под собственную ответственность решение следующего списка задач:
Наша компания уделяет особое внимание изучению регулярных изменений условий транзита и перевозки грузов, которые указывают те или иные страны СНГ. Это позволяет нам всегда учитывать все нововведения при планировании маршрута и при выборе оптимального ТС. Поэтому все перевозки осуществляются на законных основаниях.
Контейнерные морские перевозки являются одним из самых выгодных способов транспортировки различных объемов продукции в страны, где имеются собственные порты (речные, морские). Такие услуги востребованы среди крупных и средних компаний. Частные предприниматели особенно заинтересованы в сборных контейнерных перевозках товара для импорта или экспорта.
Также, востребованы услуги контейнерных перевозок в результате организации мультимодальных транспортировок продуктов. Благодаря применению унифицированных контейнеров, удается в несколько раз ускорить процедуру организации погрузочно-разгрузочных работ. Представленные контейнеры позволяют компактно комплектовать всевозможную продукцию. На сегодняшний день больше 65% всех международных объемов товаров транспортируются именно в таких контейнерах.
После погрузки происходит процесс опечатывания контейнеров, а затем потребуется подготовить все необходимые транспортные, таможенные пакеты документов. Таким образом, груз гарантированно пройдет через границу определенного государства, что позволяет исключить всевозможные проблемы.
Транспортная компания «Каскад Авто» занимается транспортировкой всевозможных грузов в любом из направлений. Все виды принято классифицировать на определенные категории с учетом основных физических свойств:
|Насыпные
|В этот список относят гранит, щебень, песок и прочий груз, что можно транспортировать насыпью или в специальных мешках.
|Наливные
|Под такими видами грузами принято рассматривать все виды масел, всевозможные виды топлива, различные технические жидкости.
|Штучные
|Это товары, которые необходимо перевозить в нестандартной таре или вовсе без упаковки.
|Негабаритные грузы
|Тяжеловесные
|Все грузы, которые требуют обязательного применения спецтехники.
|Универсальные или стандартные
|Как правило, в эту категорию включена паллетированная продукция.
Кроме того, все грузы принято классифицировать также по наличию/отсутствию особых условий хранения, транспортировки: особо ценные грузы, скоропортящаяся продукция, сборные, опасные грузы, личные вещи.
Согласно международным нормам и стандартам, транспортировка опасных грузов должна осуществляться исключительно с помощью специализированных ТС. В результате от перевозчика требуется соблюдение определенных правил, а также отмечают необходимость обеспечить безопасность в процессе выполнения всех подготовительных работ к перевозке и, непосредственно, во время грузоперевозки.
Если речь идет об опасных наливных грузах, рекомендуется использовать специальные цистерны с соответствующей маркировкой, которые обеспечивают герметичность всей тары. Для транспортировки взрывоопасных видов груза понадобиться предварительно подготовить соответствующее разрешение, которое выдается уже после подбора и подготовки необходимого вида ТС для перевозки конкретных товаров.
Чаще всего при транспортировке применяют именно автомобильный транспорт, но при этом запрещено соединять между собой грузы, которые принадлежат к разным классам опасности.
Перевозка грузов, которые относятся к списку скоропортящихся товаров – это популярные рефрижераторные перевозки. В результате удается транспортировать продукцию с соблюдением определенных температурных режимов и влажности. Часто приходится перевозить следующие категории продуктов:
1.Перевозка свежих продуктов (овощи, фрукты, ягоды). В результат все продукты будут надежно защищены от негативного влияния внешних факторов (погодные условия). Однако сроки перевозки таких товаров ограничены.
2.Перевозка охлажденных продуктов• Перевозка охлажденных продуктов – необходимо соблюдать конкретный температурный диапазон, который варьируется от +40 до -60 градусов (в зависимости от определенных видов продукции и условий производителя).
3.Перевозка глубокозамороженных продуктов Под глубокой заморозкой принято рассматривать температуру до -180 градусов и ниже. В таком режиме продукцию можно транспортировать значительно дольше.
Под перевозкой грузов, которые считаются скоропортящимися, рассматривают следующие виды товаров: молочная продукция, свежие фрукты, овощи и грибы, мясо и мясные изделия, консервы, выпечка и прочие кондитерские изделия, медикаменты, косметика, рыба и морепродукты.
Мы предлагаем оперативную помощь в решении любых вопросов. Менеджеры предоставляют бесплатную консультацию для клиентов, решая различные проблемы, связанные с перевозкой груза по Украине, а также за ее пределами.
Транспортировка грузов осуществляется только после согласования всех нюансов, а также после подписания договора. В договоре четко прописаны все обязанности со стороны перевозчика и заказчика.
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Мало кто из логистических компаний берется за организацию температурных перевозок сборных грузов – особенности которых требуют специальных условий доставки. Многие клиенты интересуются почему сборные реф грузы так сложно перевозить и из-за чего такая доставка сильно пугает перевозчиков. Это связано с тем, что в один рейс придется перевозить товары, имеющие различные характеристики и особенности хранения.
В этом случае необходимо подбирать заказы таким образом, чтобы вся перевозимая продукция имела одинаковые условия хранения. Этом могут быть разные товары, но они все имеют схожие требования относительно перевозки. Далее внутри кузова устанавливается температура, которая подходит каждому наименованию из сборного груза.
Кроме того, могут использоваться такие автомобили, где есть возможность устанавливать в разных отсеках отличающуюся температуру. В этом случае логистическая компания может одновременно перевозить несколько существенно отличающихся категорий товара. Количество категорий зависит от того, сколько отсеков предусмотрено в кузове автомобиля.
Учитывая, что в большинстве случаев доставка грузов с температурным режимом используется именно для доставки продуктов питания, важно не только придерживаться заданной температуры внутри кузова, но и обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм.
Для некоторых категорий грузов, таких как медикаменты или их составляющие, требования к перевозке еще жестче. Задача клиента поставить транспортную компанию в известность об особенностях груза, для того чтобы фирма имела возможность обеспечить выполнение условий.
Внутренние и международные перевозки наливных грузов осуществляются с помощью специальных видов автомобильного транспорта с применением особой тары или цистерны.
К наливной продукции относятся следующие виды товаров:
|Пищевая продукция
|Соки, питьевая вода, виноматериалы и другое.
|Химическая продукция
|Всевозможные жидкости (щелочи, растворы и кислоты), транспортировка которых осуществляется с учетом правил и требований, предъявляемых к перевозке опасных грузов.
|Топливо
|Это может быть бензин, нефть, дизельное топливо, сжиженный газ и многое другое.
|Другая наливная продукция
|Всевозможные строительные смеси и растворы, сельскохозяйственные товары, уже отработанные смазочно-охлаждающие виды жидкостей и прочее.
Среди основных правил организации таких товаров стоит отметить необходимость подбора герметичной тары: цистерна должна соответствовать типу перевозимой жидкости. Кроме того, на ТС должна быть указана соответствующая маркировка, свидетельствующая о доставке тех или иных видов продукции. Дополнительно потребуется соблюдать необходимый температурный режим и временные ограничения для безопасности дорожного движения.
Доставка груза в составе сборной партии считается одним из самых распространенных, экономичных вариантов в результате транспортировки малогабаритных товаров.
Под сборным грузом, догрузом или попутным грузом принято рассматривать возможность транспортировки сразу нескольких товаров одним ТС при условии, что вся продукция будет перевозиться в одном направлении.
Такие автомобильные перевозки грузов по Украине имеют множество неоспоримых преимуществ, что подтверждает популярность данной услуги:
На протяжении всего времени доставки специалисты нашей компании предлагают заказчику мониторинг перевозки. Таким образом, клиент может с легкостью ориентироваться во времени и понять, когда именно сборный груз будет отправлен по указанному адресу. Для соблюдения всех сроков наши специалисты уделяют особое внимание построению индивидуального и оптимального маршрута.
Таможенно-брокерские услуги часто входят в пакет популярных услуг международной доставки товаров. Наши таможенные брокеры имеют огромный опыт работы в данной сфере деятельности и необходимые знания.
Основные конкурентные преимущества нашей компании:
Таким образом, наша команда специалистов регулярно изучает все нововведения, изменения, касающиеся правил транспортировки грузов по Украине или за ее пределами. Ведь оформление документации, а также юридическое сопровождение грузов требует обязательного знания законов не только украинских, но и также тех законов и правил страны, в которую осуществляется доставка продукции.
В случае несоблюдения подобных правил груз может быть задержан на границе или конфискован, а владелец груза может получить определенный штраф. Чтобы избежать таких ситуаций и потребуется профессиональная помощь таможенного брокера. Именно этот специалист возьмет полностью под свою ответственность подачу необходимых документов, сможет получить разрешения на вывоз/ввоз товара, подаст декларации.
Складская логистика относится к списку необходимых и важных услуг, которыми активно пользуются практически все клиенты транспортной компании «Каскад Авто». Грамотное распределение товара на складе позволяет не только рационально организовать свободное место при погрузке продукции в ТС, но и также исключает возможное повреждение товара при ненадлежащем хранении.
В результате предоставления складских услуг клиенту будут предложены следующие процессы:
Качественные складские услуги – это обязательная оптимизация всех вышеперечисленных процессов. Наша задача заключается в создании безопасных условий для хранения продукции, применяя соответствующую технику и прочее оборудование для удобного перемещения товаров по складу.
Услуга грузоперевозки в Киеве недорого от команды наших специалистов пользуется особой популярностью среди мелких, средних и крупных предпринимателей, работа которых связана с постоянными поставками товара, с импортом и экспортом продукции из-за границы.
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