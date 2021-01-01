Важность внешнеэкономической деятельности

Есть термины, слова, использующиеся в сфере финансов, экономики, права. А ещё, специалисты, сфера интересов которых внешнеэкономическая деятельность, обладают навыками проведения аудита, экономического анализа. И, конечно, надо учитывать специфику как отечественного законодательства, так и законодательства зарубежных стран, а также международные правовые нормы, которые имеют верховенство над национальным законодательством.

Кроме того, внешнеэкономическая деятельность означает и другие критерии, предъявляемые к профессионалам. Они должны быть коммуникабельными, стрессоустойчивыми, уметь вести переговоры, оперативно в досудебном порядке решать какие-то конфликтные ситуации. Как видно, требуются и немалые знания психологии.

Конечно, говоря о внешнеэкономической деятельности, нельзя не отметить, что отчасти это и творческая профессия. Она требует от человека умения неординарно мыслить, просчитывать возможное развитие ситуации сразу на несколько шагов вперёд, вырабатывать различные стратегии и тактики. Это позволяет оперативно реагировать на меняющиеся объективные условия, появление форс-мажорных обстоятельств. Всё это направлено на защиту законных прав, интересов клиента, снижение рисков возникновения непредвиденных трат, расходов.