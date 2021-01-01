О внешнеэкономической деятельности слышали многие. Это настоящая наука, учебная дисциплина, которая преподается в профильных учебных заведениях. Фактически, внешнеэкономическая деятельность находится на стыке нескольких наук: экономики, логистики, права, в том числе и таможенного права, а также других правовых дисциплин. Соответственно, данные услуги предоставляют компании, которые опираются на профильных специалистов, имеющих, как правило, высшее образование и внушительный опыт работы.
Есть термины, слова, использующиеся в сфере финансов, экономики, права. А ещё, специалисты, сфера интересов которых внешнеэкономическая деятельность, обладают навыками проведения аудита, экономического анализа. И, конечно, надо учитывать специфику как отечественного законодательства, так и законодательства зарубежных стран, а также международные правовые нормы, которые имеют верховенство над национальным законодательством.
Кроме того, внешнеэкономическая деятельность означает и другие критерии, предъявляемые к профессионалам. Они должны быть коммуникабельными, стрессоустойчивыми, уметь вести переговоры, оперативно в досудебном порядке решать какие-то конфликтные ситуации. Как видно, требуются и немалые знания психологии.
Конечно, говоря о внешнеэкономической деятельности, нельзя не отметить, что отчасти это и творческая профессия. Она требует от человека умения неординарно мыслить, просчитывать возможное развитие ситуации сразу на несколько шагов вперёд, вырабатывать различные стратегии и тактики. Это позволяет оперативно реагировать на меняющиеся объективные условия, появление форс-мажорных обстоятельств. Всё это направлено на защиту законных прав, интересов клиента, снижение рисков возникновения непредвиденных трат, расходов.
Это распространённый спектр услуг, который предлагают профильные компании. Так, услуги ВЭД включают в себя следующее:
Конечно, услуги ВЭД на самом деле шире, разнообразнее. Они зависят от специфики деятельности конкретного бизнеса. Очень часто эти услуги компании целенаправленно выводят на аутсорсинг, доверяя надежным исполнителям
Процесс оказания услуг ВЭД — это действие на основе разрешительных документов, контрактов, страхование ответственности, соблюдение многих других формальностей. В любое время специалисты должны быть готовы дать отчёт о деятельности, в том числе и финансовых расходах, что составляют неотъемлемую часть.
Это услуга распространена везде. Популярен аутсорсинг ВЭД в Киеве и в других крупных городах. Лучше понять его специфику поможет следующая таблица:
|Наименование
|Описание
|Гарантия соблюдения законодательства
|Сюда относится соблюдение норм налогового, таможенного, валютного законодательства и смежных видов
|Дополнительные услуги
|К ним относятся ведение переговоров с покупателями, поставщиками, сопровождение сделки, перевод документов, если необходимо
Будет доступен аутсорсинг ВЭД в Киеве даже начинающим предпринимателям, поскольку это выгодно, удобно. А ещё, настоящие профессионалы своего дела учитывают и правоприменительную практику в каждой конкретной стране. Известно, что законодательство едино, например, в странах Европейского Союза. Однако на практике можно с уверенностью сказать, что в некоторых государствах отношение к международной предпринимательской деятельности более или менее лояльное. Это может проявляться на всех уровнях, даже в процессе прохождения таможенного досмотра в той или иной стране.
При заказе аутсорсинга ВЭД в Киеве предварительно проводится консультация, заказчикам будет предоставлена исчерпывающая информация. Можно ознакомиться и с отзывами других клиентов. Располагаются такие отзывы в том числе и на независимых ресурсах.
Как видно из названия, консалтинг подразумевает оказание консультационных услуг. Компания Каскад-Авто выполняет услугу ВЭД-консалтинга, сотрудничая с представителями малого, среднего и крупного бизнеса. Особенности:
Кроме того, компания Каскад-Авто выполняет услугу ВЭД-консалтинга в тех случаях, когда бизнес нуждается во внедрении передовых информационных технологий. ИТ-технологии в организации деятельности компаний, в том числе внешнеэкономической деятельности — насущная необходимость, что позволяет получить оперативный доступ к базам данных, свести их воедино, организовать работу и больших компаний, имеющих отделы, дочерние предприятия в разных городах, регионах страны, за рубежом.
В компанию Каскад-Авто, выполняющую услуги по ВЭД-консалтингу, обращаются начинающие и опытные предприниматели на разовой, постоянной основе. Предоставляется достоверная актуальная информация по самым разным аспектам, в том числе относительно изменений таможенного законодательства. Таким образом удастся выбрать оптимальные схемы сотрудничества, заключения сделок, получения сертификатов товаров. Удастся законными способами снизить таможенную стоимость, оптимизировать налогообложение.
Мы предлагаем оперативную помощь в решении любых вопросов. Менеджеры предоставляют бесплатную консультацию для клиентов, решая различные проблемы, связанные с перевозкой груза по Украине, а также за ее пределами.
Транспортировка грузов осуществляется только после согласования всех нюансов, а также после подписания договора. В договоре четко прописаны все обязанности со стороны перевозчика и заказчика.
Для предоставления более подробной информации заполните, пожалуйста, форму и наши менеджеры свяжутся с вами.
Нормативно-правовая база любого государства впечатляет. Регулярно появляются новые нормы законодательства, а старые видоизменяются либо вообще перестают действовать. Таким образом меняются логистические, экономические возможности, финансовые и прочие бизнес-процессы. Качественные ВЭД-услуги от компании Cascade-Auto — это учет особенностей внешнеторговых сделок. Особенности:
Конечно, ВЭД-услуги от компании Cascade-Auto — это и полноценное юридическое сопровождение как всех сделок, так и отдельных этапов ВЭД. Можно заказать постановку на баланс, таможенную очистку, подготовить внешнеторговые контракты. Любая подобная деятельность основывается на положениях закона, обязательно заключение договоров.
В ВЭД-услугах услугах компании Cascade-Auto нет ничего лишнего, ведь используются налаженные алгоритмы сотрудничества. Хорошо знают специалисты и специфику заключения договоров, в которых обязательно должно быть указано наименование сторон, валюта платежа, предмет договора, стоимость грузов, сумма контракта, указываются и формы, необходимые для поставок, например, приложения, спецификации.
Можно посмотреть образцы договоров, которые заключаются сторонами и узнать подробнее о существенных условиях. Профессионал, осуществляющий консалтинг ВЭД, знает, что есть и другие нюансы оформления договоров:
Профессиональный консалтинг ВЭД - это реальная возможность сократить издержки, оптимизировать траты, поэтому отказываться от такой услуги не стоит. Профессионалы знают, что регулируют данную сферу и многочисленные международные договоры, например, Венская конвенция ООН, Принципы международных коммерческих договоров, что были приняты еще в 1994 году, однако они действуют до сих пор, не утратив силу. Некоторые нормативно-правовые документы были разработаны и вступили в силу ещё в 70-ых, 80-ых годах прошлого века. Как указанная выше Венская конвенция ООН, которая была принята еще в 1980 году. Многие из этих договоров до сих пор имеют полноценную юридическую силу.
В процессе консалтинга ВЭД заказчик получает исчерпывающую информацию относительно специфики деятельности его компании, конкретного сегмента бизнеса. Так, кто-то традиционно ассоциирует свою внешнеэкономическую деятельность исключительно со странами Европейского Союза, Скандинавскими странами. Другие предприниматели нацелены на плодотворное сотрудничество со странами Юго-восточной Азии, куда входит Китай и пр.
Это можно назвать классическим видом аутсорсинга, который особенно распространён в Киеве и ряде других крупных городов. Гарантируется соблюдение отечественного и международного законодательства, своевременность исполнения заказа. Расходы прозрачные, в том числе и расходы каждого этапа. Так, услуги таможенного представителя означают необходимость заплатить таможенный сбор, получить сертификаты, выплатить и таможенные пошлины, налоги, сборы СВХ, то есть складов временного хранения: перемещение, сортировка партий товара, досмотр, загрузка и погрузка, переупаковка, если необходимо.
Компания Каскад-Авто работает в данном сегменте рынка далеко не первый год. Для того чтобы инициировать сотрудничество, можно предварительно заказать консультацию относительно внешнеэкономической деятельности или какого-либо отдельного аспекта. Для этого надо лишь заполнить форму, указать базовые сведения. Удастся заказать обратный звонок на подходящее для клиента время, связаться по электронной почте и даже запросить личное консультирование, которое проводится в офисах компании Каскад-Авто.
Надо учитывать как правовые аспекты, так и психологию человека, то есть уметь ставить себя на место любой из сторон-участников ВЭД. Это люди, то есть специалисты, профессионалы, бизнесмены, которые преследуют собственные профессиональные интересы и нацелены на их достижение. Есть некоторые полезные рекомендации:
Аутсорсинг не зря стал таким популярным в странах Запада, а относительно недавно он пришёл и в страны Восточной Европы. Это помогает развиваться отечественным предпринимателям, которые имеют возможность перенять зарубежный опыт, адаптировать его к современным реалиям. Стоит ориентироваться и на следующую таблицу:
|Наименование
|Описание
|Заранее проводятся все расчёты
|В том числе акцизы, ввозные и вывозные таможенные пошлины
|Расчёт сопутствующих расходов
|К сопутствующим относятся расходы на получение сертификатов, лицензий, разрешительных документов, хранение на складах, оплату услуг самих специалистов
Если всё сделано по правилам, то тогда заказчик будет практически гарантировано избавлен от дополнительных расходов. Они могут возникнуть только при непредвиденных обстоятельствах, внештатных, форс-мажорных ситуациях. Но стратегия действий и в этих случаях тоже должна быть оговорена заранее, равно как и расходы. Основным регулятором внешнеэкономической деятельности является государство, которое контролирует данный процесс с помощью правоохранительных структур, надзорных органов. Регулируют данную деятельность и международные организации, посредники, непосредственно экспортеры и импортеры.
Профессионалы готовы откровенно рассказать и о возможных рисках, что связаны с различными условиями. Например, может иметь место колебание валюты, наложение дополнительных ограничений на те или иные товары, квот и даже санкций, которые, как известно, периодически применяются к тем или иным государствам. Всё это, в свою очередь, повлечёт свои условия ведения внешнеэкономической деятельности.
Аутсорсинг позволяет решить целый спектр проблем: избавить от рисков, оптимизировать расходы, выбрать оптимальные варианты налогообложения, подстраховаться на случай непредвиденных обстоятельств, снизить риски порчи товаров, учесть все нюансы отечественного, международного законодательства. Это означает нечто гораздо большее, нежели просто сокращение издержек и повышение отдачи от бизнеса. Такой взвешенный подход благоприятным образом скажется на репутации компании, сформирует её положительный имидж. Будут учтены все риски, в частности, ценовые, валютные, транспортные, правовые и так далее. Стоит заранее ознакомиться и с договорами, изучить некоторые нормативно-правовые документы, ознакомиться с прецедентами, уже сложившимися в сегменте внешнеэкономической деятельности.
Известно, что иногда возникают даже трансфертные и политические риски, связанные с изменением политической ситуации в стране. Иногда неплатежеспособными оказываются не только отдельные компании, но и сектора, даже государства. Порою приходится иметь дело с, казалось бы, безосновательной блокировкой счетов и прочим. Конечно, такое случается относительно редко, но именно поэтому стоит обращаться к специалистам Каскад-Авто, которые знают, как действовать даже при возникновении этих обстоятельств.
Cascade-Auto - компания, предлагающая аутсорсинг, которую хорошо знают как в Киеве, так и в других регионах Украины. Специалисты работают в сегменте внешнеэкономической деятельности, активно перенимают зарубежный опыт и всегда готовы оказать полноценную правовую, информационную поддержку.