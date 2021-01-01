Перевозка животны

Каждый вид перевозок имеет свои особенности. Актуально это и для такой услуги, как перевозка животных. Необходима она предпринимателям, работающим в Киеве или пригороде, в других регионах Украины и в международном формате. Нельзя сказать, что это простой вид транспортировки, поскольку он имеет свои нюансы. Главными особенностями является необходимость обеспечить безопасность животных, их здоровье. Вторым важным пунктом считается необходимость предоставить документы, подтверждающие соответствие здоровья животного принятым стандартам и отсутствие угрозы заражения людей патогенными микроорганизмами.

Особенности перевозки животных с компанией Каскад Авто

Осуществляется доставка племенных и убойных, домашних животных. То есть тех, что предназначены для разведения, убоя, служебных целей и так далее. Перевозка животных имеет следующие особенности:

Возможно заказать услугу как единовременно, так и на постоянной, периодической основе. Это позволит сэкономить время, деньги, получить гарантии аккуратной организации перевозки животных.

В транспортировке (перевозке) задействован разный транспорт. Чаще всего автотранспорт, то есть специально оборудованные комфортные фургоны с налаженной работой климатической техники.

Если речь идет о международных перевозках, то задействуют и авиационный транспорт. Салоны самолетов тоже оборудованы всем необходимым, что позволит транспортировать живой груз комфортно, быстро, безопасно.

ПРОСЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ Узнать стоимость Посчитать стоимость перевозки Откуда Куда Расстояные (км) Перевозки По Украине ИМПОРТ ЭКСПОРТ ТИП АВТО Тип кузова Тент Реф Цельномет ДОСТАВКУ РАССЧИТАЕТ МЕНЕДЖЕР ВАША СКИДКА 5% Что бы получить просчет стоимости доставки введите ваши данные



Получение разрешения на перевоз животных

Получение разрешения является одним из самых сложных и порой деликатных моментов, ведь каждый подобный заказ имеет свои особенности. Влияет размер, количество, нюансы размещения. Как известно, птицы, собаки, кошки и хорьки относятся к домашним животным, поэтому их нельзя перевозить, например, вместе с лошадьми, коровами, племенными быками. Есть даже такой термин, как «антагонические животные», что означает конкретные стандарты, учет особенностей видов. Всё это выявлено на практике, учитывается передовой отечественный и мировой опыт.

Специалисты компании Caskade Auto действуют быстро, аккуратно. Специфика заключается и в том, что это не просто нестандартный груз, требующий особого внимания, а живой биологический вид, что делает процесс перевозки животных (транспортировки) действительно особенным. Нужно соблюдать и санитарно-гигиенические требования непосредственно перед размещением животных, в процессе транспортировки и по её окончании. У компании, предлагающей подобные услуги по перевозке животных, обязательно в наличии должны быть соответствующие разрешения, лицензии.

Бережное обращение с животными при перевозках

Поскольку это не является как таковым «грузом» в его классическом понимании, то это сказывается на повышенном внимании ко многим деталям. Дополнительно в пути следования через определённые промежутки времени проверяется чистота клеток, обеспечивается дезинфекция специальными гипоаллергенными составами. Контролируется и приток свежего воздуха, оптимальный микроклимат. Животные при перевозке должны прибыть в конечный пункт назначения здоровыми, в таком же состоянии, в каком они и были отправлены.

Современные производители предлагают удобные прочные контейнеры, клетки, имеющие водонепроницаемое днище и стены. Дополнительно наносятся абсорбирующие составы. И, конечно, отдельно проверяется прочность замков, крепления, их устойчивость к вибрациям, сильным механическим воздействиям как внутри, так и снаружи. Не должно быть ни малейшего риска того, что животное сможет открыть замок, распахнуть дверцу, ограждение либо перепрыгнуть его, проползти под ним.

Другие виды транспорта для перевозки животных

Кроме традиционных автофургонов, оснащенных всем необходимым, задействуются и вместительные подвижные железнодорожные составы. Учитывается размер отсеков, габариты вагона. Если животное крупное, то допускается перевозить не более 2-3 особей. Также нужно учесть прочие нюансы:

Учитываются габариты контейнеров по трем измерениям, то есть длина, ширина и высота.

Иногда приходится транспортировать животных через пограничные ветеринарные пункты.

Разрешена транспортировка животных только в специальных железнодорожных вагонах, адаптированных для такой транспортировки. Использовать обычные вагоны категории «плацкарт» запрещено.

Обязательно документальное сопровождение независимо от вида животных и способа перемещения. Нужно помнить, что законодательство как Украины, так и стран ЕС регулирует вопрос перевозки животных довольно строго. Некоторые виды практически не перевозятся: обезьяны, крокодилы, питоны, черепахи, некоторые виды птиц. Сопряжено это с определенными рисками перевозок контрабанды редких особей, а также с тем, что потребуется организовывать весьма сложные, специфичные условия, чтобы обеспечить нормальное самочувствие особей.

Авиационные, Железнодорожные и Морские. Стоимость грузоперевозок: Автомобильные

Что бы оформить заказ на доставку груза заполните форму и наши специалисты свяжутся с вами Заполните все поля









Выгодное сотрудничество по перевозке животных с компанией Каскад Авто

Компания находится в Киеве, но оказывает услуги по всей Украине, в пригороде Киева, организует и международную перевозку грузов. Одним из направлений деятельности является именно перевозка животных на небольшие, средние и даже большие расстояния. Маршрут перевозки создаётся заблаговременно. Он может быть комбинированным, подразумевающим задействование разных видов транспорта. Всё это позволяет оптимизировать потери времени, средств, организовать быструю доставку любых видов, в том числе и крупного рогатого скота. В наличии должны быть все необходимые документы, в соответствии с регламентами, нормативными актами. Учитывается законодательство Украины и зарубежных стран.

Соблюдение всех требований при транспортировке животных

Возраст особей тоже имеет значение. В соответствии с международными стандартами, не практикуется перемещение детёнышей, птенцов, возраст которых менее трех месяцев. Кроме того:

Если санитарно-эпидемиологическая ситуация в конкретном регионе, в стране или в мире в целом неблагополучная, то закон допускает нахождение животных на карантине. Иногда он исчисляется не неделями, а месяцами — в особенных случаях.

Нужно учитывать как требования стран, при прохождении таможни, так и требования непосредственно компании-перевозчика: владельцев самолетов, железнодорожных составов, которые сотрудничают с логистической компанией.

В некоторых государствах действуют довольно жесткие запреты. Они касаются определенных пород/разновидностей. Так, есть довольно большое количество государств, что не допускают ввоз собак бойцовских пород. Все эти нюансы стоит узнавать заблаговременно, обратившись к специалистам компании Каскад Авто.

Соблюдение всех законодательных формальностей и минимизация рисков

Есть некоторые законодательные требования, стандарты, о которых клиенты могут просто и не знать. Так, большая часть заказчиков не могут с уверенностью сказать, разрешена ли транспортировка конкретных особей, пород. Вышеозначенный пример с собаками бойцовской породы является ярким тому подтверждением. Компания-перевозчик должна быть готова предъявить животное на каждом пункте контроля. Плюс, надо учесть:

Ветеринарный паспорт международного образца. Подробнее об этом удастся узнать на сайте, ознакомившись с принятыми стандартами. На таможне работают, в частности, ветеринарные инспекторы, проверяющие наличие всех сопроводительных документов.

Специфика ветеринарного паспорта животного, свидетельства состоит в том, что она не выдается бессрочно или даже на долгий срок. Это связано с тем, что в любое время животное может заболеть, то есть стать потенциальным разносчиком патогенной микрофлоры. Поэтому действие ветеринарных сертификатов, паспортов, как правило, весьма краткосрочное.

В документах должны быть все сведения: о прививках, чипировании, вакцинах, прочих обработках. Особое внимание уделяется очень распространённым болезням представителей фауны наподобие бешенства. Как известно, бешенство животных представляет собой серьезную угрозу, в том числе и для человека. Передаётся оно именно по цепочке от животных к людям.

Аккуратная перевозка животных специализированным транспортом

Внимательное отношение к делу означает понимание того, что животноводство является для Украины одной из главных сфер экономики. Во многом благополучие людей, материальный достаток, развитие Украины зависят именно от краеугольных камней: сельское хозяйство и животноводство. В компании Каскад Авто работают люди, ценящие специфику развития местного бизнеса. Есть программы, позволяющие заказать услуги по перевозке животных даже начинающим предпринимателям, подсобным хозяйствам, фермерам. Относительно недавно появилось и новое направление — разведение породистых животных для реализации как внутри страны, так и за её пределами. Расположены многочисленные животноводческие, фермерские хозяйства, питомники в Киеве, в области. Этому способствует благоприятный климат, хорошее качество почвы, воды.

Специалисты знают и ветеринарно-санитарные правила относительно перевозки рыбы и моллюсков, птицы, животных, сырья для корма. В том числе актуален заказ на транспортировку лошадей, овец, коз. В таком деле надо учитывать любые нюансы, в том числе и наличие рогов у некоторых видов животных, их восприятие транспортировки в специальных крытых вагонах. Стоит не выполнить лишь одно из многочисленных условий, особенностей, стандартов, и весь процесс транспортировки будет под угрозой. Например, опасны неправильное расположение особей или же отсутствие контроля за вентиляцией, своевременной подачей приточного воздуха. Особи в пути следования должны быть обеспечены едой, водой, что значительно снизит их уровень тревожности. Причём, необходимо следить за этим даже тогда, когда маршрут небольшой, например, из Киева в пригород.

Полностью подготовленные для перевозки животных транспортные средства

Важно иметь в наличии соответствующий транспорт, следить за его надлежащим состоянием непосредственно в процессе транспортировки. Как правило, люди заказывают перевозку животных на относительно небольшие расстояния, которые исчисляются десятками или сотнями километров, например, 200-300 км.

Вагон и кузов при перевозке Вагон и кузов должен позволять надежно фиксировать животных, привязывать их, но оставляя достаточно места для минимального движения Полы при перевозке животных Полы при перевозке животных покрываются защитным покрытием, устойчивым к внушительным механическим воздействиям

Если речь идёт о подобных перевозках в зимний период, то жизненно необходимо исключить длительные простои транспорта на станциях, в пунктах досмотра. Нельзя допустить переохлаждения, ведь практически каждая особь будет испытывать определенный стресс из-за нахождения в непривычных условиях. Вследствие этого падает иммунитет и, к сожалению, увеличивается риск того, что животное переохладится, простудится. Имеет значение даже то, как располагать зверей. Считается, что более комфортным будет их расположение при перевозке головой по ходу движения, а не против него.

Обеспечение всех надлежащих условий при транспортировке животных

Для того чтобы ускорить процесс, задействуются специальные трапы, настилы, позволяющие животным самостоятельно выйти и зайти, ориентируясь лишь на направляющие действия со стороны человека. Кроме того:

Если речь идёт о стандартных фургонах для перевозке, то в них размещаются несколько десятков овец или коз. По общим правилам — до 90 голов животных.

В фургоне такой же площади можно разместить 50-55 свиней.

Не более 50 телят.

Не более 16 голов крупного рогатого скота.

Но, конечно, всё это индивидуально и нужно принимать во внимание точную площадь каждого транспортного средства, будь то железнодорожный вагонный или автомобильный транспорт. Обязательно обеспечить наличие сопровождающих лиц, если время пути будет более 10 часов. Это позволит визуально контролировать то, как животные переносят долгую дорогу. Если нахождение в пути более 10 часов, такой маршрут относится к категории длительных и в нем желательно присутствие человека. Сопровождающее лицо обеспечивает кормление, воду, проводит санитарно-гигиенические мероприятия.

Учёт особенностей при перевозке птицы и крупных животных

Хотя обе эти категории являют собой представителей фауны, но подход будет разным. Так, для птиц есть специальные фургоны, которые называются «птицевозы». Либо берутся обычные виды, но переустраиваются именно под птиц, то есть оборудуются клетками, рассчитывается их оптимальная высота, удалённость друг от друга. Известно, что птицы довольно чувствительны к неровностям рельефа, проблемному ландшафту. В отличие от крупного рогатого скота они довольно чувствительны к резким поворотам, изменениям траектории подъема местности и углублениям. Крупный рогатый скот не является столь чувствительным относительно подобных преград. Если транспортное средство вдруг попадет в аварию или же будет двигаться длительное время под восходящим или нисходящим углом, то животные будут скучиться, то есть концентрироваться в большом количестве на одном месте, в углу клетки, фургона для перевозки.

По окончании транспортировки дезинфицируется транспорт внутри и снаружи, плюс, обязательно дезинфицируется каждая клетка, стойла внутри, окна, вход.

Большой выбор транспорта для перевозки животных

В компании Каскад Авто есть большой выбор самого разного транспорта, в том числе подходящего исключительно для каких-то конкретных видов: птиц, лошадей, мелкого, крупного рогатого скота. Не допускается транспортировка в одном пространстве животных разного пола. При перемещении лошадей возможно их размещение таким образом, чтобы головы находились либо походу вагона либо с ориентировкой по центру фургона. Если есть специальные прорези-окна, то допускается расположение лошадей таким образом, чтобы они смотрели сквозь небольшие щели.

Конечно, обязательно страхование для данного вида перевозки. Подробнее о страховании и других условиях можно узнать в компании Каскад Авто, а также выяснить нюансы маршрутов при транспортировке (перевозке) по Украине либо в пределах Киева, области. Кроме того, часто люди задают типовые вопросы относительно нюансов этой процедуры, поэтому целесообразно заблаговременно ознакомиться с вопросами и ответами, которые звучат чаще всего.

ЧАВО

Как влияет время года на транспортировку животных и есть ли предпочтительный сезон?

Если возникла необходимость в транспортировке, то не стоит ждать наступления какого-то конкретного сезона. В любое время года нужно соблюдать свои стандарты и требования. Так, весной и летом обязательна защита от солнца, а в зимнее и осеннее время акцент делается на защите от сквозняков, низких температур. В любом случае проверяется отсутствие негерметичных стыков, щелей.

Необходимо ли проверять состояние животного перед отправкой?

Да, по сложившейся международной и отечественной практике, непосредственно перед перевозкой, то есть в день отправки, животных надо осмотреть, измерить температуру, убедиться в том, что особи здоровы и не испытывают стресса. Для того чтобы минимизировать данные риски, желательно накануне перевозки не подвергать животных стрессу, не менять кардинально их рацион или условия обитания. Если в пути следования встречаются промежуточные ветеринарные пункты, таможенные зоны, то состояние и особенности животных визуально проверяются на каждом месте остановки транспорта.

Каковы основные требования к автомобилю существуют?

Требований много, включая наличие особых конструкций, приспособлений. Иногда встречаются металлические решётки, щиты из дерева, прочие приспособления, которые представляют из себя мобильное стойло. По общим правилам, ширина такого стойла не должна быть менее 180 см, длина не должна быть менее 220 см. Плюс, желательно услать пол дополнительно опилками, соломой.

Вентиляционные люки распределяются равномерно по всей площади транспорта. Конструктивно предусмотрены специальные вентиляционные отверстия. Но размещают их не только вверху, обеспечивая поступление воздуха, но и в самом низу на стенах, чтобы выводить животные газы. Большая их концентрация в закрытом пространстве является ядовитой, поэтому обязательно обеспечить приток свежего воздуха со всех сторон.

За что несет ответственность перевозчик животных?

На компанию, профессионально занимающуюся перевозками животных, возлагаются самые разные обязанности. Даже такие небольшие, как правильное крепление клеток. И, конечно, в полной мере перевозчик отвечает за соблюдение температурного режима, нормальную работу вентиляции, приток свежего воздуха, выведение газов, плавное движение транспорта без резких остановок и поворотов, безопасность всех участников дорожного движения.

Отвечает перевозчик и за своевременное оповещение о возникновении чрезвычайных ситуаций. Если случилось что-то непредвиденное и один или несколько животных заболели, то сопровождающее лицо обязано известить об этом компанию и незамедлительно обратиться в ближайший ветеринарный пункт. Конечно, важно обеспечить оптимальный объём корма на пути следования. Некоторые виды животных потребляют пищу один раз в несколько часов.