Любые партии товаров, прибывающие в Украину, должны быть досмотрены соответствующим образом: фактически и с точки зрения правильности составления документов. Именно поэтому необходим таможенный склад, что позволит обеспечить нужные стандарты хранения, проведения манипуляций. Проводится соответствующая юридическая процедура, позволяющая транспортировать объекты непосредственно в зону хранения, обеспечивая своевременный контроль со стороны представителей таможни. Такая зона для хранения бывает в виде закрытой площадки или открытой территории, но в любом случае нужна соответствующая охрана, наблюдение.

Что представляет собой таможенный склад, его особенности

Всё устроено так, чтобы ничто не угрожало сохранности партий товаров и чтобы они были разделены по зонам. Кроме того, обеспечивается свободный доступ к ним со стороны владельцев склада, надзорно-контролирующих органов. Таким образом таможенный склад представляет собой отсек, зону для временного размещения самых разных партий товаров. В сети есть много информации о специфике функционирования подобных точек и требованиях, которые должны соблюдаться.

Фактически, это может быть любая обустроенная территория. Она работает в соответствии с режимом функционирования. Именно поэтому нельзя поставить знак равенства «площадка для временного хранения» и «таможенный склад». На практике одинаково часто востребованы как открытые, так и закрытые аналоги. Однако все они подчиняются следующим нюансам:

Обеспечивается полная безопасность имущества, сотрудников, представителей таможенных органов

Соблюдаются санитарно-гигиенические, противопожарные регламенты

Должен быть предоставлен беспрепятственный доступ представителям таможенных органов, если это необходимо

Закон разрешает размещать на таможенном складе самые разные партии: сельскохозяйственная продукция, косметика, медикаменты, одежда, бытовая техника. Главное заключается в обеспечении безопасности, соблюдении норм, что чётко регламентируется законом. Такой регламент обязателен к исполнению независимо от того, является ли склад открытым, закрытым, внушительным по площади или небольшим.