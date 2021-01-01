Любые партии товаров, прибывающие в Украину, должны быть досмотрены соответствующим образом: фактически и с точки зрения правильности составления документов. Именно поэтому необходим таможенный склад, что позволит обеспечить нужные стандарты хранения, проведения манипуляций. Проводится соответствующая юридическая процедура, позволяющая транспортировать объекты непосредственно в зону хранения, обеспечивая своевременный контроль со стороны представителей таможни. Такая зона для хранения бывает в виде закрытой площадки или открытой территории, но в любом случае нужна соответствующая охрана, наблюдение.
Всё устроено так, чтобы ничто не угрожало сохранности партий товаров и чтобы они были разделены по зонам. Кроме того, обеспечивается свободный доступ к ним со стороны владельцев склада, надзорно-контролирующих органов. Таким образом таможенный склад представляет собой отсек, зону для временного размещения самых разных партий товаров. В сети есть много информации о специфике функционирования подобных точек и требованиях, которые должны соблюдаться.
Фактически, это может быть любая обустроенная территория. Она работает в соответствии с режимом функционирования. Именно поэтому нельзя поставить знак равенства «площадка для временного хранения» и «таможенный склад». На практике одинаково часто востребованы как открытые, так и закрытые аналоги. Однако все они подчиняются следующим нюансам:
Закон разрешает размещать на таможенном складе самые разные партии: сельскохозяйственная продукция, косметика, медикаменты, одежда, бытовая техника. Главное заключается в обеспечении безопасности, соблюдении норм, что чётко регламентируется законом. Такой регламент обязателен к исполнению независимо от того, является ли склад открытым, закрытым, внушительным по площади или небольшим.
На сегодняшний день разработано довольно много программных продуктов, которые делают данный процесс полностью контролируемым, автоматизированным. Конечно, склад ТЛС тоже будет иметь свое ПО, что облегчает функционирование. Специфика следующая:
Необходимость автоматизации стала ощущаться давно. Впервые программное обеспечение, объектом которого был склад ТЛС, начало разрабатываться ещё в конце прошлого века, то есть в 90-ых годах.Конечно, за два десятилетия технические возможности значительно изменились. Это ПО для складов ТЛС модернизировалось, менялось под объективные реалии, но начало было положено.
Разнообразных складов и площадок для временного хранения есть множество. Если компания занимается в сегменте импортно-экспортных операций, то требуется таможенно-лицензионный склад, наделённый соответствующим правовым статусом. Он отличается от обычного пункта временного хранения, в котором товары могут находиться, как правило, несколько недель или несколько месяцев. Кроме того, не допускается менять собственника, есть другие ограничения.
Но таможенно-лицензионный склад будет функционировать в соответствии со своим правовым статусом. В частности, это означает следующее:
То есть можно констатировать, что в таможенно-лицензионных складах предусматриваются несколько иные возможности, более широкие, хотя есть и свои требования. Надо чётко придерживаться установленного режима, правильно вести документацию, строго соблюдать формы отчётности. Да, в таких зонах иногда партии хранятся долго, порою более года. Именно поэтому склады оснащаются дополнительными приспособлениями, контролирующими температуру, влажность. Как правило, устанавливаются системы контроля климата.
Бывают ситуации, что именно на подобных площадках хранят сельскохозяйственную продукцию, одежду, бытовую технику и другие предметы. Это рациональный, практичный вариант, что позволяет обеспечить должную охрану, подготовить товары для последующей транспортировки, реализации на внутреннем рынке. Если срок пребывания на складе длительный, то это даёт возможность владельцу груза подготовить всё для реализации или даже параллельно с этим искать покупателей.
Специфика осуществления экспортно-импортных операций означает создание особых условий. Власти регулируют эти параметры. Так, возможно хранение товаров в таможенной зоне, что означает некоторые особенности правового статуса. Иногда такую площадку называют «свободной таможенной зоной». Необходимо знать следующие моменты:
Да, хранение товаров в таможенной зоне может быть весьма выгодным для предпринимателей. Именно для этих целей и создаются подобные точки, что благоприятно воздействуют на национальную экономику, придавая ей дополнительное развитие. Выгода осуществляется не за счёт взимания налогов, многочисленных пошлин, но именно благодаря стимуляции предпринимательской деятельности в целом. Такая практика прижилась во многих странах Европы, азиатского региона и не только.
Правовые основы стали появляться ещё в конце прошлого века. В 70-ых годах прошлого века назрела необходимость создания международных документов, которые бы регламентировали данный аспект. Так, процесс хранения товаров в международных зонах регулируется в том числе и Конвенцией. Наиболее значимой считается Киотская конвенция. Год её принятия 1979. Именно в этом чрезвычайно важном международном документе упоминаются многочисленные нюансы, которые регулируют взаимодействие государств. В то время уже стала понятной неизбежность глобализации, объединения мировых экономик.
Конечно, впоследствии Конвенция неоднократно менялась, добавлялась новыми правовыми основаниями, чтобы соответствовать духу времени. Последний раз её редакция была в 2006 году. Стоит ожидать, что и в будущем она будет меняться, ориентируясь на глобализацию. Именно в этом чрезвычайно важном международном документе указывается специфика таможенного хранения, транспортировки, обеспечения максимального комфорта таможенного оформления, досмотра, чтобы сократить потери времени, денег и стимулировать бизнес. Данная Конвенция была принята в японском городе Киото, её положения соблюдаются в том числе и властями Украины.
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Транспортировка грузов осуществляется только после согласования всех нюансов, а также после подписания договора. В договоре четко прописаны все обязанности со стороны перевозчика и заказчика.
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Среди множества различных вариантов есть площадки, которые не предполагают длительное нахождение партий товаров. На относительно короткий срок в них можно разместить практически любые объекты: негабаритные, крупногабаритные, категории «неформат», «стандарт». Есть они по всей Украине, в Киеве. В том числе часто встречается склад временного хранения, который стоит назвать универсальным решением для многих коммерческих структур. Партии товаров размещаются на нём с соблюдением соответствующих условий. Это позволяет предпринимателям сократить издержки, связанные с необходимостью содержать собственные склады. А ещё, именно этот вариант выбирают многие бизнесмены, чья деятельность носит в основном сезонный характер. Арендовать, приобретать площади для постоянного пользования в таких случаях нецелесообразно.
Оснащенный всем необходимым склад временного хранения — это обеспечение безопасности, удобство. Пользователи оценили множество сильных сторон такого варианта:
Да, существуют разнообразные склады для временного хранения товаров, грузов. Однако независимо от их площади и других особенностей обязательно соблюдение базовых условий. В частности, речь идёт об организации наблюдения, автоматизации систем контроля, охране. Это тоже прописывается в контакте, поскольку именно на владельцах подобных площадок лежит ответственность за ненадлежащее обеспечение условий. Такие площадки оборудуются техническими средствами наблюдения, контроля. В идеале лучше соблюдать два варианта: задействовать автоматику, то есть автоматизировать процесс и обеспечить присутствие человека, который будет контролировать ситуацию в целом.
Каскад-Авто хорошо знают в Киеве и во всей Украине, поскольку в данном сегменте рынка компания функционирует далеко не первый год. Предоставляется широкий спектр услуг. Есть возможность задействовать таможенный склад, таможенно-лицензионный склад и заказать грузоперевозки:
Компания Каскад-Авто — надёжный партнёр для тех представителей бизнеса, кто занят экспортно-импортным операциями или заинтересован в организации бизнеса исключительно внутри Украины. Всегда есть удобная возможность оформить услуги, изучить договор, заказать хранение товаров в таможенном складе либо выбрать для этих целей временные пункты. А ещё, вполне возможно заказать дополнительные услуги в виде погрузки, разгрузки, сортировки, сопровождения.
Всегда актуальны в Киеве и в Украине в целом услуги, так или иначе сопряженные с таможенным складированием. Обеспечивается таможенная очистка, неукоснительно соблюдаются нормы законодательства, стандарты и регламенты. Специфику сотрудничества поможет понять следующая таблица:
|Наименование
|Описание
|Оперативное решение текущих задач
|Партии товара отправляются на хранение на время оформления сопроводительных документов. Также рассчитывается таможенная пошлина
|Широкий выбор площадок
|Есть открытые, закрытые, с различной планировкой, конфигурацией
Да, будет учитываться специфика грузов и будут обеспечены особые условия. Специалисты Каскад-Авто индивидуально подходят к делу, работают оперативно, добросовестно, соблюдая все договорённости. Если необходимо, то будет дан доступ представителям надзорно-контролирующих органов, таможни. Они наделены полномочиями в соответствии с законом осуществлять досмотр, то есть важно организовать им свободный доступ для выполнения своих обязанностей.
Каскад-Авто (Cascade-Auto) — это полноценное хранение независимо от срока. Безопасность — один из основных аспектов. Она относится ко всему: к площадкам, к процессу транспортировки. Соблюдается безопасность при непосредственном осмотре товаров. Очень важно соблюдать высокие критерии в процессе погрузки, разгрузки, перемещения по территории и на прилегающих площадках. Для этого задействуют функциональное оборудование. Есть и следующее:
Гарантируется соблюдение всех договорённостей, условий размещения. Но нужно учитывать специфику груза. Есть некоторые категории, которые нельзя просто так размещать на таможенных складах независимо от их видов. Это тоже контролируется со стороны таможенных и других структур. Должны быть правильно заполнены документы, где достоверно излагается информация о специфике грузов, их особенностях, необходимости обеспечить дополнительные условия. Излагается информация и относительно габаритов, массы. Обязательно в документах указывается количество единиц, подробный адрес, то есть местонахождение таможенного склада или другого пункта хранения.
Алгоритмы сотрудничества налажены. Компания Каскад-Авто работает в Киеве, по всей Украине, оказывает профессиональные услуги не первый год. За помощью обращаются представители малого, среднего и даже крупного бизнеса, иногда люди заказывают предварительные консультации, расчёт стоимости, знакомятся с полным перечнем услуг.
Можно узнать заблаговременно и о требуемом перечне документов. Необходимо иметь в наличии договор с владельцем складской площадки, должны быть сопроводительные документы, технические и прочие. Отдельно в документах указывается необходимость соблюдать особый режим хранения, в том числе температуры, влажности. И только после анализа предоставленной информации становится понятно, разрешено ли хранение тех или иных объектов на таможенном складе или на другой площадке либо это не допускается законом.
Не стоит думать, что если товар не является стандартным, то хранение его невозможно. Часто приходится иметь дело с самыми разными объектами. Например, следующими:
|Наименование
|Описание
|Те, которые относятся к категории опасных или особо опасных
|Это означает соблюдение требуемых норм. Важно оптимально выбрать площадь, подобрать варианты: открытый, закрытый склад.
|Товары, относящиеся к категории «скоропортящихся»
|Не всегда требуется создавать особые условия грузам, но срок пребывания их на подобных площадках ограничен
В компании Каскад-Авто всегда можно запросить предварительную консультацию, затем на основании полученной информации принимать решение о целесообразности сотрудничества. Все предварительные консультации бесплатные. Можно заранее написать список вопросов, сформулировать пожелания, и вся необходимая информация, расчёты, экономическое обоснование будут предоставлены. Конечно, обязательно заключение договора, в котором указываются существенные условия.
Любой желающий имеет возможность предварительно ознакомиться с контрактом, посмотреть базовый, стандартный образец и убедиться, что проговариваются все нюансы, специфика сотрудничества. Многих предпринимателей в Киеве и в Украине в целом интересуют и другие услуги Каскад-Авто (Cascade-Auto):
Нельзя полагаться только лишь на человеческий фактор. При организации складов временного хранения или складов ТЛС, а также во многих других случаях надо полагаться на помощь специализированных программ. Есть программное обеспечение, которое ориентируется на совершение тех или иных узкоспециализированных операций или на осуществление комплексного контроля, сбор статистических данных, анализ, формирование отчётности.
ПО позволяет отображать практически любые данные касательно перемещения, погрузки, разгрузки, маркировки, сортировки и прочего. А ещё, это позволит контролировать время выполнения операций, учитывать то, сколько та или иная партия находится на складе. Как видно, автоматизация значительно упрощает сотрудничество. Это благоприятно сказывается и на стоимости услуг. Партнерство актуально для тех, кто занят оптово-розничной торговлей, производством и пр.
Специалисты Каскад-Авто (Cascade-Auto) — это команда профессионалов. Это означает не только наличие профильного образования, но и регулярное прохождение курсов повышения квалификации. Как известно, появляются всё новые наработки, не стоит на месте и программное обеспечение. Меняются современные реалии при динамично развивающейся глобализации. Это оказывает воздействие на все экспортно-импортные операции и прочие. Меняются и условия в Украине: Киеве, в других регионах, поэтому надо учитывать это в своей деятельности.
Независимо от сезона будет обеспечено соответствующее хранение. Иногда бизнес носит строго сезонный характер или, напротив, функционирует круглый год. Всегда можно ознакомиться со спецификой деятельности компании Каскад-Авто, оценить оборудование, приспособления. Так, склады оснащены датчиками, сенсорами, а еще и глубинными, консольными, фронтальными стеллажами. Всегда осуществляется контроль относительно температуры и влажности.
На сайте есть подробная информация о специфике сотрудничества с Cascade-Auto, ценовой политике, страховании, гарантиях. Можно больше узнать о транспортировке, обеспечении погрузки, разгрузки, о сотрудничестве с представителями таможенных структур.
Сотрудничество легально, что подтверждается договором, другими документами. Компания Cascade-Auto ведёт деятельность в Украине и в том числе в Киеве, опираясь на правоустанавливающие, разрешительные документы. Компания внесена в единый Реестр. Можно проконсультироваться относительно категорий грузов. Например, некоторые относятся к категории «двойного назначения», что вносит ограничения. Да, такие нюансы лучше узнавать заблаговременно. Это касается и некоторых фармацевтических, медицинских препаратов, продуктов нефтепереработки, химикатов. Иногда оборот не запрещён, но требуется наносить особую маркировку, использовать пломбирование, спецтару. Всё это будет соблюдено.
Специалисты Каскад-Авто (Cascade-Auto) обязательно проверяют все партии товаров, дополнительно проверяют сопроводительные технические документы, декларации и прочее. Конечно, проверяется и тара: герметичность, надежность, фиксация. В наличии у специалистов есть боксы, поддоны, цистерны, платформы, коробки, контейнеры, фиксаторы и прочее. Именно это и гарантирует надёжность, оперативность исполнения заказов клиентов независимо от объёма груза.
Принимаются во внимание материальные интересы заказчиков, финансовые возможности, пожелания. Если клиент обращается за помощью не в первый раз, то будут предложены особые условия сотрудничества. Поскольку компания внесена в Реестр владельцев таможенных складов, это налагает ответственность, заставляя соответствовать высоким стандартам деятельности. Активно внедряются инновационные технологии, модернизируется ПО, перенимаются международные наработки. Плюс, в работе помогает электронная документация, значительно сокращая время контроля, фиксации манипуляций. Любая коммерческая, персональная, платежная информация не передается третьим лицам, не используются в сторонних целях.