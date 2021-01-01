Логистический аудит

В итоге аудит транспортной логистики выявляет как явные, так и скрытые существующие проблемы. Будут найдены сильные, слабые стороны в процессе доставки.

Кроме того, при аудите в транспортной логистике удастся найти способы оптимизировать расходы, избавиться от неэффективных, нерациональных решений. В результате комплексных усилий повышается общий уровень сервиса компании.

Большое количество успешно реализованных проектов в логистическом аудите

Обратиться в нашу компанию можно в любое время. Существует большой объём уже готовых проектов, подтверждающих, что логистические аудиты — реальный способ оптимизировать затраты. Сотрудничество подразумевает некоторые этапы, алгоритмы работы:

Составляется детальный план действий

Собирается информация в электронном виде

Проводится наблюдение за всеми частями бизнеса, процессами, то есть участие в практической оценке

Обязательно интервьюирование обслуживающего персонала, сотрудников, влияющих на процессы

Если какая-то информация вызывает сомнение или является противоречивой, то она проходит дальнейшую обработку, уточнение

Данные анализируются, выявляются несоответствия

В итоге клиент получает подробный отчет и рекомендации

Логистическая компания Каскад Авто предоставляет услугу логистического аудита в Украине и мире

По доступным ценам в любое время можно заказать эти услуги для получения оперативных, объективных данных. Наша логистическая компания «Каскад Авто» предоставляет услугу логистического аудита в Украине и мире, активно сотрудничая с представителями малого, крупного и среднего бизнеса. Основные услуги и сроки исполнения можно посмотреть в следующей таблице:

Консультация по вопросам логистики Проводится в любое время по предварительной заявке Транспортная логистика компании Осуществляется в течение 4-5 недель Проверяется система управления отделом логистики Срок составляет 4-5 недель Проверка системы управления закупками, запасами Срок исполнения 4-5 недель Проверка функционирования склада Средний срок составляет от 3 до 5 недель

При этом логистическая компания «Каскад Авто» предоставляет услугу логистического аудита в Украине и мире, гарантируя доступные цены, оперативность. В любом случае графики, сроки оговариваются отдельно в зависимости от объема работ.

В логистической компании «Каскад Авто» предоставляют услуги логистического аудита в Украине и в мире специалисты, имеющие большой опыт работы. Также они гарантируют, что деятельность будет соответствовать установленным правовым актам, стандартам, применяемым в данной сфере.

Самые популярные виды аудита

Есть разные классификации логистического аудита. В частности, актуальны следующие направления:

Проверка самой продукции, анализ информации о производственных перспективах, обновленных направлениях.

Оценка поставщиков. Здесь надо учесть специфику и расположение баз сырья, цену доставки, репутацию, надежность самого поставщика, некоторые другие факторы.

Анализ логистических взаимоотношений всех участников. Нередко приходится взаимодействовать по стандартным схемам или же в условиях нестандартных ситуаций. Специалисты оценят то, насколько приспособлена система координации, коммуникаций к существующим реалиям.

Оценка целевой аудитории. Важно знать, какие товары, услуги или продукция пользуется наибольшим спросом, какие условия сотрудничества предпочитают клиенты и какой уровень сервиса они ожидают.

Сервис логистического аудита на сайте Каскад Авто и другая полезная информация

Гарантировано оперативное и профессиональное обслуживание. Предложенный сервис логистического аудита на сайте «Каскад Авто» позволит оценить многие условия, указанные выше. Возможен и заказ аудита производственных мощностей компаний. Например, выявляется специфика самих транспортных средств, их объективные возможности.

А еще, сервис логистического аудита на сайте «Каскад Авто» — это оценка мощности цехов, складов, принадлежащих компании. И, конечно, не стоит забывать о конкурентах, которые во многом тоже вносят свою специфику в развитие фирмы. Их деятельность тоже будет принята во внимание, а информация об этом будет собрана из всевозможных открытых источников.

Подробнее о сервисе логистического аудита на сайте «Каскад Авто» можно посмотреть в соответствующих разделах, узнать ответы на самые распространенные вопросы или же связаться с технической поддержкой и запросить дополнительную информацию. Стоит ознакомиться и с новостями, тарифами.