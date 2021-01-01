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Логистический аудит

Современные бизнес-условия таковы, что рассчитывать на продуктивность бизнеса можно при грамотном внедрении новых решений. Это в полной мере относится и к такому понятию как логистический аудит. Сегодня это обыденное явление.

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Что означает логистический аудит и как его внедряют

Главная задача — выявить объективные сведения о всех звеньях, относящихся к цепочке поставок. В таком случае логистический аудит можно подразделить на внутренний или внешний. В первом случае привлекаются внутренние ресурсы бизнеса.

Если речь идёт о втором случае, то за дело берутся приглашенные эксперты. Тогда логистический аудит предоставит объективные сведения о существующих на предприятии проблемах, влекущих увеличение издержек. Соответственно, будут предложены и пути решения данных проблем.

По всем вопросам логистического аудита можно обратиться в нашу компанию. Будет составлен план действий, предоставлен подробный отчет.

Профессиональный аудит транспортной логистики

Специалисты разрабатывают план для внедрения методик, учитывая индивидуальную ситуацию каждого бизнеса. Подразумевает аудит транспортной логистики следующее:

Оценка того, как распределяется продукция по цепи поставок
Оценка комплектации транспортировки грузов, продукции, товаров
Учёт условий хранения, складирования
Планирование производства, продаж
Оценка материально-технических условий снабжения
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В итоге аудит транспортной логистики выявляет как явные, так и скрытые существующие проблемы. Будут найдены сильные, слабые стороны в процессе доставки.

Кроме того, при аудите в транспортной логистике удастся найти способы оптимизировать расходы, избавиться от неэффективных, нерациональных решений. В результате комплексных усилий повышается общий уровень сервиса компании.

Большое количество успешно реализованных проектов в логистическом аудите

Обратиться в нашу компанию можно в любое время. Существует большой объём уже готовых проектов, подтверждающих, что логистические аудиты — реальный способ оптимизировать затраты. Сотрудничество подразумевает некоторые этапы, алгоритмы работы:

Логистическая компания Каскад Авто предоставляет услугу логистического аудита в Украине и мире

По доступным ценам в любое время можно заказать эти услуги для получения оперативных, объективных данных. Наша логистическая компания «Каскад Авто» предоставляет услугу логистического аудита в Украине и мире, активно сотрудничая с представителями малого, крупного и среднего бизнеса. Основные услуги и сроки исполнения можно посмотреть в следующей таблице:

Консультация по вопросам логистики Проводится в любое время по предварительной заявке
Транспортная логистика компании Осуществляется в течение 4-5 недель
Проверяется система управления отделом логистики Срок составляет 4-5 недель
Проверка системы управления закупками, запасами Срок исполнения 4-5 недель
Проверка функционирования склада Средний срок составляет от 3 до 5 недель

При этом логистическая компания «Каскад Авто» предоставляет услугу логистического аудита в Украине и мире, гарантируя доступные цены, оперативность. В любом случае графики, сроки оговариваются отдельно в зависимости от объема работ.

В логистической компании «Каскад Авто» предоставляют услуги логистического аудита в Украине и в мире специалисты, имеющие большой опыт работы. Также они гарантируют, что деятельность будет соответствовать установленным правовым актам, стандартам, применяемым в данной сфере.

Самые популярные виды аудита

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Есть разные классификации логистического аудита. В частности, актуальны следующие направления:

Сервис логистического аудита на сайте Каскад Авто и другая полезная информация

Гарантировано оперативное и профессиональное обслуживание. Предложенный сервис логистического аудита на сайте «Каскад Авто» позволит оценить многие условия, указанные выше. Возможен и заказ аудита производственных мощностей компаний. Например, выявляется специфика самих транспортных средств, их объективные возможности.

А еще, сервис логистического аудита на сайте «Каскад Авто» — это оценка мощности цехов, складов, принадлежащих компании. И, конечно, не стоит забывать о конкурентах, которые во многом тоже вносят свою специфику в развитие фирмы. Их деятельность тоже будет принята во внимание, а информация об этом будет собрана из всевозможных открытых источников.

Подробнее о сервисе логистического аудита на сайте «Каскад Авто» можно посмотреть в соответствующих разделах, узнать ответы на самые распространенные вопросы или же связаться с технической поддержкой и запросить дополнительную информацию. Стоит ознакомиться и с новостями, тарифами.

Всесторонний подход в аудите

Помимо вышеозначенных критериев нужно учитывать факторы, которые на первый взгляд остаются в тени. Например, чувствительность всего бизнеса к условиям окружающего пространства, окружающей среды. Да, логистический аудит тоже зависит от этого. Например, очень влияют на бизнес показатели общественного мнения, сформировавшиеся относительно экологичности деятельности того или иного предприятия. Другие факторы:

1.Играет роль управление процессами, организация контроля в самой компании.

2.Влияет и работа с персоналом, правильный подбор сотрудников, объективная оценка эффективности их профессиональной деятельности.

3.Анализируются взаимоотношения между клиентами и поставщиками.

4.Кроме того, надо знать общую ситуацию на рынке в данном сегменте, выведя динамику спроса и предложения, сформулировать перспективы на ближайшее и более отдаленное будущее.

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Каковы цены логистических аудитов

Вопрос стоимости остаётся первостепенным. Порою клиенты начинают выяснение возможности сотрудничества именно с него. В любом случае в нашей компании цены логистических аудитов формируются на основе объективных данных. Ценообразование является прозрачным. При желании клиент может узнать подробно, что именно оказывает влияние на стоимость и какими способами можно её уменьшить, но не в ущерб качеству.

Доступные цены логистических аудитов привлекают множество пользователей. Неудивительно, что некоторые из них приходят не благодаря рекламе, но по советам знакомых, деловых партнеров. Очень важно знать текущее состояние бизнеса, хотя иногда чисто психологически предприниматели бывают не готовы к принятию полученных результатов. Иногда люди интуитивно чувствуют, что необходима дополнительная оптимизация всех производственных и транспортных процессов.

Несомненно, цена логистического аудита покроется за счёт возможности оперативно сократить издержки. Можно считать, что это выгодное вложение в развитие собственных проектов.

Налаженный алгоритм действия при проведении аудита в логистике

Оперативность, высокая информативность достигается за счёт того, что каждый этап обоснован, продуман. Качественный аудит транспортной логистики - это следование алгоритмам. В частности, имеет значение следующее:

Обсуждение всех нюансов с заказчиком. От того, насколько плодотворно пройдет предварительная встреча и сбор информации, зависит многое. На основании этого создаётся технический проект, то есть карта действий.
Рассчитывается стоимость, а затем специалисты собирают информацию.
В результате данных получается много, поэтому важно их систематизировать, отсеивать ненужное, убрать дублирующую информацию.
Анализ данных, составление тестовых отчётов, схем, графиков.
Составляются оптимальные решения, выводится коэффициент полезного действия той или иной бизнес-цепочки.

Логистические рекомендации в аудите

Важно избавить заказчика от объёма ненужной информации. Даже если она соответствует действительности, имеет под собой основание, но не позволяет человеку понять, в каком направлении дальше преобразовывать свой бизнес, то от таких сведений стоит отказаться. Наша логистическая компания «Каскад-авто» предоставляет услуги аудита в Украине, в мире, поддержит клиентов в процессе внедрения рекомендаций, исправления ошибок. Если в процессе внесения корректировок в цепочку возникают сложности и непредвиденные проблемы, то специалисты проанализируют их, оказав помощь клиенту.

Нельзя сказать, что для какой-то категории предпринимателей такое сотрудничество особенно актуально. Но, как показывает практика, очень часто обращаются люди, чья предпринимательская деятельность связана с промышленными предприятиями, закупками. Актуально это и для больших торговых компаний и даже целых сетей. А еще, среди клиентов есть специалисты, внедряющие информационные продукты в сфере логистики, представители консалтинговых фирм. Поэтому вырабатываются рекомендации, являющиеся максимально эффективными в каждой конкретной сфере.

Критерии успеха в аудите логистики

Каждый заказчик сам сможет оценить результативность сотрудничества. Есть некоторые критерии, позволяющие оценить успех, эффективность внедренных решений:

  1. Если рекомендации специалистов были приняты к сведению и помогли созданию новых стандартов функционирования предприятия.
  2. Показатели коэффициента возврата на существующие активы увеличились.
  3. Если по итогам составления отчётности подтверждено снижение затрат, убытков.
  4. Потребности в оборотном капитале снизились.
  5. Сигналом того, что компания двигается в правильном направлении, станет и то, что удалось не только сохранить действующие стандарты, но и улучшить показатели после сотрудничества с представителями аудиторской компании.

Аудит от компании «Каскад Авто»

Логистический аудит — общемировая практика

Плодотворное сотрудничество

Налаженная логистика — залог прибыли

Всегда можно обратиться за помощью или же просто за консультацией, оценкой, предварительным расчетом стоимости. Доступные цены логистических аудитов, широкая география деятельности — основные, но не единственные преимущества. Иногда обращаются клиенты, основной бизнес которых сосредоточен в Украине или в отдельных регионах, городах или же во всём мире. Кстати, ошибочно думать, что благодаря внедрению рекомендаций удастся избавиться исключительно от трат. На самом деле улучшение произойдёт по многим направлениям. В частности, повысится качество предлагаемого клиентам сервиса, будет сформировано положительное мнение о самом бренде.

Рекомендации, предложенные в логистическом аудите, можно рассортировать и в зависимости по временным затратам. Есть те, которые покажут эффективность внедрения через какой-то период времени, например, через несколько месяцев. Есть и те, что относятся к категории «быстрых побед». Отдача от таких оптимизаций будет быстрой. Важны те, что дают результат через некоторое время и те, что относятся к «быстрым победам».

Иногда логистический аудит ассоциируется с поисками виновных в проблемах компании. Но на самом деле действие несколько иное. Да, не обойтись без выявления слабых мест, но акцент дается на устранение, оптимизацию, повышение эффективности работы предприятия. Это актуально и для кадрового резерва. Самые распространённые проблемы следующие:

  1. Некомпетентность персонала. Надо сделать так, чтобы отдача была больше. При этом нужно поработать и с мотивационной составляющей человека, чтобы он понимал важность изменения собственных алгоритмов действий.
  2. Вопрос мотивации персонала один из самых важных, он рассматривается индивидуально.
  3. Частая проблема — отсутствие управления главными логистическими функциями: учёт, контроль, стратегическое планирование.

Не стоит откладывать дело в долгий ящик. Грамотно построенный аудит транспортной логистики позволит эффективно решить подавляющее большинство проблем. Например, следующих:

  1. Нет согласованности в работах разных отделов. Люди работают словно сами по себе, не координируя собственную деятельность.
  2. Устаревшая система автоматизации в функционировании склада, отсутствие автоматизации в отделе закупок.
  3. Не предоставляются полноценные данные о затратах логистического типа.
  4. Иногда, периодически или даже часто выявляются потери, недостачи.

Пожалуй, эти недостатки выявляются чаще всего. Но существует уже отработанный механизм того, как можно минимизировать риски и улучшить показатели.

Не зря эта практика активно внедряется в Европе, на североамериканском континенте и практически везде по всему миру. А первые разработки логистического аудита начали зарождаться еще несколько десятилетий назад, когда напрямую встал вопрос глобализации бизнеса. Глобализация, конечно, позволяет расширить возможности компании, вывести её на транснациональный уровень, но это привносит и свои сложности. И именно сервис логистического аудита позволит фирме органично расти, одновременно минимизируя затраты. Иногда клиенты сами замечают, например, следующее:

  • Сотрудники не достаточно быстро реагируют на различные внештатные ситуации. Это может объясниться их некомпетентностью, отсутствием мотивации или даже боязнью проявить инициативу.
  • Нет возможности в любое время получить сведения об операционных показателях деятельности.
  • Очевидно снижение позиций развития компании, отставание от конкурентов. Да, не секрет, что большая часть предпринимателей анализирует как собственный бизнес, так и показатели конкурентов, примерно представляя их возможности, видя сильные и слабые стороны. И если наблюдается снижение динамики развития собственной компании, проигрывание конкуренции, то это тоже серьёзный повод обратиться за помощью.

В арсенале нашей компании много возможностей, что позволят гарантировать хорошие цены логистических аудитов, повысить отдачу, сделать сотрудничество максимально оперативным. Самым первым этапом является встреча с клиентом. Это может быть непосредственно руководитель компании, заместитель или другое ответственное компетентное лицо. После проведения предварительных консультации и выявления объема работ будет рассчитана стоимость, оговорены сроки.

Нормальной практикой является то, что порою клиенты берут некоторое время на размышление, чтобы самостоятельно оценить предварительную информацию относительно перспектив сотрудничества. Понимая, что с помощью логистического аудита удастся минимизировать издержки, большая часть потенциальных клиентов настраиваются на плодотворное сотрудничество.

В работе участвуют эксперты в разных областях, специалисты, происходит формирование рабочей группы, куда входят и представители проверяемой компании. Да, психологически возможно ощущение некоторого недоверия со стороны сотрудников предприятия, но когда эффективность такого подхода будет очевидной, все страхи отпадут. Компетентность специалистов обозначает их вежливость и, как говорилось выше, отсутствие акцента на поиск виновных в проблемах функционирования того или иного бизнеса.

Когда выявляется стратегия воздействия, то обсуждается вопрос о том, необходимо ли подвергать логистическому аудиту всё предприятие в целом либо же сосредоточиться на каких-то отделах, структурных подразделениях. Чтобы результат был действительно объективным, целесообразно направить исполнителей и сформированные рабочие группы в разные точки, на разные объекты, где каждый из них будет анализировать свой участок, оперативно передавая данные для последующего анализа.

Кроме того, будет проводиться интервьюирование персонала, сотрудников разных категорий. Для этого тоже целесообразно выбрать несколько отделов, структурных подразделений. Именно работа в команде, способность в течение одного рабочего дня одновременно получать сведения из разных цепочек значительно повышают результативность. Благодаря такому походу сокращаются общие сроки проведения аудита в логистике, что благоприятно скажется и на психологическом состоянии сотрудников.

Ключевой принцип функционирования заключается в том, что лучше всего двигаться от общего к частному. То есть надо проанализировать миссию, цели, задачи, показатели предпринимательской деятельности в глобальном объёме и перейти к анализу составляющих частей. Важно понимать последовательность этапов деятельности в каждом конкретном случае.

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Каскад Авто — успешный аудит в Украине и по всему миру

Прямо сейчас можно ознакомиться с основными принципами работы, методами, позволяющими выявить проблемы в сфере поставок, закупок, распределения, хранения, транспортировки. Можно узнать больше о том, как стоит планировать производственные задачи, продажи, оптимизировать доставку, обеспечить координированное функционирование отделов, структурных подразделений. Да, это четко регламентированный с технической точки зрения процесс, однако и он подразумевает нотку творчества. Порою бывает просто критически необходимо нестандартно подойти к делу. Особенно, если речь идет о действии в каких-либо внештатных ситуациях или о специфике самого бизнеса.

Сотрудничество с нашей компанией «Каскад Авто» официальное. Обязательно заключается договор, где указываются существенные условия, цена логистического аудита, сроки. Указывается и ответственность исполнителя за ненадлежащее оказание услуг, несоблюдение сроков, несвоевременное предоставление информации. «Каскад-авто» — это профессионалы, которые работают в данном сегменте рынка официально, учитывают нормы, стандарты, действующие как в Украине, так и в международном пространстве.

Наши консультанты всегда на линии. Если надо, они перезвонят в удобное для клиента время или же предоставят информацию по электронной почте. Гарантируется конфиденциальность, сохранность платежных и персональных данных клиентов. Эти сведения никогда не передаются третьим лицам, всё хранится в зашифрованном виде.

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