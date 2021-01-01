Есть разная категория грузов, в том числе скоропортящихся, требующая особого обращения. Актуальной это и тогда, когда требуется перевозка растений даже на небольшие расстояния. В основном это кустарники, саженцы плодово-ягодных деревьев, цветы и прочее.
Этот процесс специфический и довольно сложный, требующий не только аккуратности, но и соблюдения других многочисленных стандартов. Полноценная перевозка растений — это быстрый процесс, поскольку важно минимизировать нахождение флоры в транспортных средствах. Классикой можно назвать доставку упаковок с рассадой за город для благоустройства территории.
Иногда это называется кратко — «посадочный материал». Если нужна перевозка растений в любом объеме, то стоит обращаться к профессионалам. Соблюдать особые условия необходимо в любое время года. Одинаковая аккуратность требуется как весной, так и зимой.
Осуществляется такая транспортировка на специальном транспорте. При перевозке растений учитываются и особенности упаковки. Это может быть специальная тара, цветочные горшки.
Важно не только сохранить саженец, куст, но и грунт. Для этого используется следующее:
Важна специальная подготовка и перед началом транспортировки. При заказе перевозки растений не рекомендуется обильный полив. Надо прекратить поступление влаги примерно за два-три дня до транспортировки. Это обеспечит более лёгкий вес растения, снизит риски намокания коробок, фиксаторов. Конечно, указывается и вверх-вниз непосредственно на таре. Как правило, это происходит с помощью специальной маркировки в виде стрелок.
Любые материалы, контактирующие с растениями, должны быть нейтральными относительно органических и неорганических соединений. Именно поэтому в специализированных компаниях есть специальные мешки, коробки, короба, горшки, предназначенные именно для контакта с саженцами, цветами, кустарниками, с грунтами, имеющими различные показатели кислотности, щелочности.
В любом случае учитывается специфика каждого саженца. Важно исключить перемещение объектов непосредственно внутри фуры, грузовика. Не допускается давление сторонними предметами. К сожалению, такое встречается, если обращаться к небольшим компаниям, индивидуальным предпринимателям, которые, желая максимально сэкономить, слишком плотно заполняют транспортное средство. Кроме того:
Возможно, кому-то покажутся эти манипуляции довольно сложными, но в компаниях, которые работают в данном сегменте рынка далеко не первый год, алгоритм транспортировки хорошо продуман. Понять его поможет следующая таблица:
|Перевозка растений, обычных саженцев с комом земли или мхом
|Для этого используются специальные деревянные, пластиковые ящики и другая тара
|Перевозка деревьев
|Предварительно их осторожно выкапывают, не повреждая корневую систему, сохраняя естественный ком земли, образовавшийся вокруг корня. Дополнительно используются приспособления для погрузки и разгрузки. Возможна установка специального температурного режима на всём пути следования
Сложно сказать заблаговременно, какой именно способ будет выбран, потребуются ли распорки, ленты, фиксаторы или ящики. Всё решается только после ознакомления с конкретными условиями, с которыми придется работать.
Расстояние тоже вносит свои коррективы. Так, если предусмотрено нахождение объекта в горизонтальной позиции, то это актуально только при коротких дистанциях. Если дорога длинная с многочисленными препятствиями, поворотами, то для минимизации рисков рекомендуется выбирать вертикальное положение или под небольшим углом с распорками и фиксацией.
Кроме того, маршрут влияет и на то, какие сопроводительные документы водитель должен иметь с собой. Более лояльные условия перевозки растений будут в тех случаях, если это происходит внутри страны, в пределах одного города, региона. Если речь идет о поставках, например, саженцев деревьев в другие страны, то требования к оформлению будут серьезными. Нужно учитывать стандарты, требования закона, знать специфику проведения растаможивания. Причём, важно заранее всё подготовить и продумать возможность наступления нештатных ситуаций. Это убережет от простоев, которые, как известно, негативно скажутся на состоянии перевозимой флоры.
На самом деле таких нюансов существует множество. Ключевыми моментами являются: спецтранспорт, температура и упаковка. Стоит рассмотреть их поподробнее:
1.Специальный транспорт означает такие машины, которые снабжены современным оборудованием, позволяющим настроить влажность, температуру. Особенно актуально это для больших расстояний. Целесообразно использовать изотермы или специальные рефрижераторы.
2.Температурный режим. При перевозке растений нужно учитывать их специфику. Например, рассада будет чувствовать себя лучше в температурных пределах от 0 до +2 С. Комнатные растения требуют температуру от + 10 до + 15 С. Менее всего чувствительны к температурным показателям саженцы деревьев, плодово-фруктовые насаждения. Они довольно мощные, имеют большое количество листьев, развитую корневую систему, поэтому способны длительное время противостоять не самым подходящим условиям.
3.Упаковка. Ей можно посвятить отдельную статью, поскольку существуют десятки самых разных видов. В том числе задействованы паллеты, пленка с воздушными пузырьками, картонные коробки из одного, двух или нескольких слоев, в том числе гофрированные. Есть тара из текстиля, обычной бумаги. Если важно обеспечить проникновение воздуха, то в наличии есть пакеты с перфорацией, то есть небольшими отверстиями. А еще, иногда требуется доставить по назначению луковицы. Тогда задействуются не пакеты, коробки, а специальные ящики, наполненные мягким составом, пропускающим воздух. Идеальным вариантом считается лёгкая стружка, которая наполняет ящик.
Эти услуги одинаково востребованы как среди предпринимателей, так и в других случаях. Порою клиентами выступают службы по благоустройству городской территории. Практически любой парк, сквер, игровую площадку, территорию перед торговыми центрами необходимо благоустраивать. В основном это подразумевает высадку деревьев среднего размера, кустов, цветов, прекрасно растущих в городской среде.
Многих клиентов интересует цена перевозки растений, возможность сэкономить. Да, предусмотрены гибкие условия сотрудничества. Если клиент заказывает транспортировку в больших объемах, то будут предложены скидки. Если клиент обращается не в первый раз, то он также может рассчитывать на особые условия сотрудничества. Таким образом цена перевозки гибкая, адекватная.
Как в процессе погрузки-выгрузки, так и при транспортировке гарантируется сохранность всех растений независимо от их количества. В команде нашей компании есть специалисты, имеющие опыт работы со спецтехникой, исчисляющийся годами. Некоторые из них специализируются именно на перевозке растений, крупномеров, кустарников, плодово-фруктовых деревьев, декоративных видов флоры. Заключается официальный договор с указанием всех существенных условий и ответственностью исполнителя за ненадлежащее исполнение. Это и неудивительно, ведь сотрудничество всегда официально.
Часто клиенты спрашивают о том, предусмотрена ли страховка в процессе перевозки растений. Любые заказы по транспортировке в пределах города, региона, страны и за ее пределами обязательно страхуются. За годы существования компания успешно обработала сотни заказов, в том числе и крупных, требующих задействования спецтехники большой вместительности. Порою приходят заказы на перевозку растений, чтобы благоустроить целые парки, скверы, гектары земли. Специалисты всегда на связи и готовы предложить максимально выгодные условия каждому клиенту в зависимости от индивидуальных особенностей заказа.
Важно в процессе оформления груза сообщать правдивую информацию о том, какие именно растения перевозятся, в каком объёме. В некоторых случаях требуется указать и массу, наличие сопутствующей продукции. Особенно высоки требования тогда, когда приходится пересекать границу. Если сведения не соответствуют заявленным, то дальнейшая перевозка растений будет невозможна. В любое время контролирующие инстанции могут проверить количество саженцев, их вес, условия перевозки, соблюдение фитосанитарных стандартов. Да, существуют определенные риски, и предсказать заранее наличие сложностей нельзя, но наша команда имеет большой опыт работы, в том числе и с внештатными ситуациями.