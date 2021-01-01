Налаженный алгоритм сотрудничества по вопросам перевозки растений

Возможно, кому-то покажутся эти манипуляции довольно сложными, но в компаниях, которые работают в данном сегменте рынка далеко не первый год, алгоритм транспортировки хорошо продуман. Понять его поможет следующая таблица:

Перевозка растений, обычных саженцев с комом земли или мхом Для этого используются специальные деревянные, пластиковые ящики и другая тара Перевозка деревьев Предварительно их осторожно выкапывают, не повреждая корневую систему, сохраняя естественный ком земли, образовавшийся вокруг корня. Дополнительно используются приспособления для погрузки и разгрузки. Возможна установка специального температурного режима на всём пути следования

Сложно сказать заблаговременно, какой именно способ будет выбран, потребуются ли распорки, ленты, фиксаторы или ящики. Всё решается только после ознакомления с конкретными условиями, с которыми придется работать.

Расстояние влияет на процесс перевозки растений

Расстояние тоже вносит свои коррективы. Так, если предусмотрено нахождение объекта в горизонтальной позиции, то это актуально только при коротких дистанциях. Если дорога длинная с многочисленными препятствиями, поворотами, то для минимизации рисков рекомендуется выбирать вертикальное положение или под небольшим углом с распорками и фиксацией.

Кроме того, маршрут влияет и на то, какие сопроводительные документы водитель должен иметь с собой. Более лояльные условия перевозки растений будут в тех случаях, если это происходит внутри страны, в пределах одного города, региона. Если речь идет о поставках, например, саженцев деревьев в другие страны, то требования к оформлению будут серьезными. Нужно учитывать стандарты, требования закона, знать специфику проведения растаможивания. Причём, важно заранее всё подготовить и продумать возможность наступления нештатных ситуаций. Это убережет от простоев, которые, как известно, негативно скажутся на состоянии перевозимой флоры.