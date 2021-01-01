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Перевозка растений

Есть разная категория грузов, в том числе скоропортящихся, требующая особого обращения. Актуальной это и тогда, когда требуется перевозка растений даже на небольшие расстояния. В основном это кустарники, саженцы плодово-ягодных деревьев, цветы и прочее.

Этот процесс специфический и довольно сложный, требующий не только аккуратности, но и соблюдения других многочисленных стандартов. Полноценная перевозка растений — это быстрый процесс, поскольку важно минимизировать нахождение флоры в транспортных средствах. Классикой можно назвать доставку упаковок с рассадой за город для благоустройства территории.

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Иногда это называется кратко — «посадочный материал». Если нужна перевозка растений в любом объеме, то стоит обращаться к профессионалам. Соблюдать особые условия необходимо в любое время года. Одинаковая аккуратность требуется как весной, так и зимой.

Осуществляется такая транспортировка на специальном транспорте. При перевозке растений учитываются и особенности упаковки. Это может быть специальная тара, цветочные горшки.

Особенности перевозки растений

Важно не только сохранить саженец, куст, но и грунт. Для этого используется следующее:

Есть картонные насадки, круги, которые прикрывают горшок, предотвращая высыпание грунта.
В зависимости от высоты саженца происходит фиксация с помощью эластичных лент, мягкой ткани. Особенно актуально это, если листья большие, объёмные. Их надо привязать, зафиксировать под определенным углом относительно ствола.
После фиксации самого саженца или куста его размещают в герметичном мешке, пакете, препятствующим движению частей растений относительно друг друга. После этого мешок также фиксируют, например, с помощью скотча.
Если речь идет о небольших или средних объектах, то подойдут специальные коробки, горшки, но фиксация в таком случае тоже обязательна.
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Необходима подготовка и непосредственно перед перевозкой

Важна специальная подготовка и перед началом транспортировки. При заказе перевозки растений не рекомендуется обильный полив. Надо прекратить поступление влаги примерно за два-три дня до транспортировки. Это обеспечит более лёгкий вес растения, снизит риски намокания коробок, фиксаторов. Конечно, указывается и вверх-вниз непосредственно на таре. Как правило, это происходит с помощью специальной маркировки в виде стрелок.

Любые материалы, контактирующие с растениями, должны быть нейтральными относительно органических и неорганических соединений. Именно поэтому в специализированных компаниях есть специальные мешки, коробки, короба, горшки, предназначенные именно для контакта с саженцами, цветами, кустарниками, с грунтами, имеющими различные показатели кислотности, щелочности.

Индивидуальный подход к делу при транспортировке растений

В любом случае учитывается специфика каждого саженца. Важно исключить перемещение объектов непосредственно внутри фуры, грузовика. Не допускается давление сторонними предметами. К сожалению, такое встречается, если обращаться к небольшим компаниям, индивидуальным предпринимателям, которые, желая максимально сэкономить, слишком плотно заполняют транспортное средство. Кроме того:

Налаженный алгоритм сотрудничества по вопросам перевозки растений

Возможно, кому-то покажутся эти манипуляции довольно сложными, но в компаниях, которые работают в данном сегменте рынка далеко не первый год, алгоритм транспортировки хорошо продуман. Понять его поможет следующая таблица:

Перевозка растений, обычных саженцев с комом земли или мхом Для этого используются специальные деревянные, пластиковые ящики и другая тара
Перевозка деревьев Предварительно их осторожно выкапывают, не повреждая корневую систему, сохраняя естественный ком земли, образовавшийся вокруг корня. Дополнительно используются приспособления для погрузки и разгрузки. Возможна установка специального температурного режима на всём пути следования

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Сложно сказать заблаговременно, какой именно способ будет выбран, потребуются ли распорки, ленты, фиксаторы или ящики. Всё решается только после ознакомления с конкретными условиями, с которыми придется работать.

Расстояние влияет на процесс перевозки растений

Расстояние тоже вносит свои коррективы. Так, если предусмотрено нахождение объекта в горизонтальной позиции, то это актуально только при коротких дистанциях. Если дорога длинная с многочисленными препятствиями, поворотами, то для минимизации рисков рекомендуется выбирать вертикальное положение или под небольшим углом с распорками и фиксацией.

Кроме того, маршрут влияет и на то, какие сопроводительные документы водитель должен иметь с собой. Более лояльные условия перевозки растений будут в тех случаях, если это происходит внутри страны, в пределах одного города, региона. Если речь идет о поставках, например, саженцев деревьев в другие страны, то требования к оформлению будут серьезными. Нужно учитывать стандарты, требования закона, знать специфику проведения растаможивания. Причём, важно заранее всё подготовить и продумать возможность наступления нештатных ситуаций. Это убережет от простоев, которые, как известно, негативно скажутся на состоянии перевозимой флоры.

Ключевые моменты в процессе перевозки

На самом деле таких нюансов существует множество. Ключевыми моментами являются: спецтранспорт, температура и упаковка. Стоит рассмотреть их поподробнее:

1.Специальный транспорт означает такие машины, которые снабжены современным оборудованием, позволяющим настроить влажность, температуру. Особенно актуально это для больших расстояний. Целесообразно использовать изотермы или специальные рефрижераторы.

2.Температурный режим. При перевозке растений нужно учитывать их специфику. Например, рассада будет чувствовать себя лучше в температурных пределах от 0 до +2 С. Комнатные растения требуют температуру от + 10 до + 15 С. Менее всего чувствительны к температурным показателям саженцы деревьев, плодово-фруктовые насаждения. Они довольно мощные, имеют большое количество листьев, развитую корневую систему, поэтому способны длительное время противостоять не самым подходящим условиям.

3.Упаковка. Ей можно посвятить отдельную статью, поскольку существуют десятки самых разных видов. В том числе задействованы паллеты, пленка с воздушными пузырьками, картонные коробки из одного, двух или нескольких слоев, в том числе гофрированные. Есть тара из текстиля, обычной бумаги. Если важно обеспечить проникновение воздуха, то в наличии есть пакеты с перфорацией, то есть небольшими отверстиями. А еще, иногда требуется доставить по назначению луковицы. Тогда задействуются не пакеты, коробки, а специальные ящики, наполненные мягким составом, пропускающим воздух. Идеальным вариантом считается лёгкая стружка, которая наполняет ящик.

Стоимость грузоперевозок: Автомобильные, Авиационные, Железнодорожные и Морские.
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Грамотная перевозка разнообразных растений для частных лиц, представителей бизнеса

Эти услуги одинаково востребованы как среди предпринимателей, так и в других случаях. Порою клиентами выступают службы по благоустройству городской территории. Практически любой парк, сквер, игровую площадку, территорию перед торговыми центрами необходимо благоустраивать. В основном это подразумевает высадку деревьев среднего размера, кустов, цветов, прекрасно растущих в городской среде.

Многих клиентов интересует цена перевозки растений, возможность сэкономить. Да, предусмотрены гибкие условия сотрудничества. Если клиент заказывает транспортировку в больших объемах, то будут предложены скидки. Если клиент обращается не в первый раз, то он также может рассчитывать на особые условия сотрудничества. Таким образом цена перевозки гибкая, адекватная.

Преимущества для каждого клиента

Соблюдение внутренних, междугородних и других правил при перевозках растений

Выгодные услуги и оперативная перевозка

Учёт маршрутов при перевозке

Любой клиент, заказавший перевозку растений, может рассчитывать на внимательное отношение, многочисленные преимущества. Это касается не только оперативности, доступных цен, но и других нюансов. Иногда из подобных «мелочей» и складывается общее впечатление о качестве сервиса. Клиенты оценят следующие преимущества:

  • Всегда можно позвонить, написать по электронной почте, заказать обратный звонок, запросить нужную информацию. Необязательно сразу принимать решение о целесообразности сотрудничества. Порою люди звонят, чтобы узнать в целом, насколько сложно организовать перевозку растений на небольшие, средние или внушительные расстояния. Все детали будут оговорены. Специалист расскажет и о действии фитосанитарных норм в регионе, стране в целом, о международных стандартах.
  • Качество упаковки. Это тоже «мелочь», над которой задумывается не каждый. Недостаточно иметь в наличии лишить ящики, коробки, паллеты и прочее. Но важно гарантировать их целостность, химическую нейтральность. Неудивительно, что такая продукция тоже должна быть сертифицированной, гигиеничной. Доказано, что некачественная упаковка приводит к тому, что 20% растений будут повреждены. Это одинаково актуально для крупномеров, семян, кустарников.
  • При желании можно ознакомиться с отзывами, узнать больше и о технико-эксплуатационных характеристиках спецтранспорта. Указывается длина, ширина и высота машин, вместимость, скорость, рекомендуемая при перевозке растений, назначение, наличие фиксаторов, распорок и дополнительных приспособлений.
  • Регулярно проводятся акции, а подробнее о ценовой политике относительно перевозки растений можно узнать непосредственно на сайте или связавшись с оператором.
  • Особое внимание уделяется корням, которые не должны находиться в слишком пересушенной среде. Для того чтобы сберечь влагу, целесообразно обложить корневую систему торфом, мхом, а уже затем выбрать подходящую упаковку и проверить вентиляцию.

Многочисленные правовые нормы, стандарты, применяющиеся в данной сфере, меняются. Как правило, изменения происходят в сторону ужесточения. Это обусловлено тем, что транспортное средство является источником повышенной опасности. Требования предъявляются и к соблюдению санитарно-гигиенических норм, противопожарной безопасности. Высоки стандарты и относительно функционала автомобиля, наличия оборудования. Поэтому перевозка растений — это исключительно забота профессионалов. В некоторых случаях требуется и кран-манипулятор. Как правило, это необходимо, если речь идет о деревьях.

Приходится принимать во внимание и то, что в некоторых районах и даже целых регионах ввиду неблагоприятных ситуаций может вводиться карантин. Ситуация влияет на требования, предъявляемые к транспортировке растений. Поэтому нужно иметь в наличии сертификаты, разрешения, например, от официальных питомников. Как правило, в питомниках уже знают все стандарты и оформляют многочисленные документы, разрешения, сертификаты довольно быстро. В целом фитосанитарные требования проще, чем обычные санитарно-гигиенические требования, предъявляемые, например, к перевозке сельскохозяйственной продукции. Но нюансы существуют в любом случае.

Важно помнить, что это продукция скоропортящаяся, очень чувствительная к внешним условиям. Для минимизации рисков предусмотрены следующие меры:

  • Есть большой выбор автотранспорта, спецтехники. Машины предназначены именно для работы в подобных условиях.
  • В наличии есть дополнительные элементы, оборудование, фиксаторы, держатели. Автомобили оборудованы специальными датчиками, показывающими температуру и влажность внутри. Если произошла разгерметизация или показатели начали резко меняться, то водителю поступает соответствующий сигнал оповещения непосредственно в кабину. Именно благодаря электронике удаётся поддерживать высокий уровень сервиса.
  • Вся техника проходит регулярный технический осмотр. Дополнительно она проверяется непосредственно перед подачей клиенту. Высокие требования предъявляются и к водителям. Это не обычный грузчик, но специалист, понимающий специфику плодово-фруктовых саженцев, кустарников, прочих зеленых насаждений.
  • Автотранспорт отслеживается в пути следования благодаря органично внедренным датчикам GPS-навигации. В любой момент времени менеджер будет знать, какой участок трассы проходит спецтехника. Организована связь с водителем для передачи информации в режиме онлайн. Это позволяет предоставить качественный сервис для перевозки растений в пределах города, по всей Украине и за её пределы.

Учитывается маршрут, что повлияет на некоторые моменты. Так, если расстояние длительное, то целесообразно периодически делать остановки, чтобы сбрызнуть корни, листья, создавая максимально комфортную микросреду. А еще, рекомендуемая скорость передвижения в таких случаях не должна превышать 50 км/час. И хотя технические возможности транспортных средств гораздо больше, но в подавляющем большинстве случаев увеличивать предельно допустимый скоростной режим просто нецелесообразно.

Кузов предпочтительно иметь закрытый или открытый тентом. Даже при движении на небольшой скорости, например, 40 км/ч растения будут ощущать сильный ветер. Поэтому стоит подстраховаться, закрыв при перевозке растения специальными тентами. Это же защитит от низких температур, если транспортировка назначена на прохладное время года.

Перевозка груза «под ключ»
Специалисты нашей транспортной компании подбирают оптимальное транспортное средство и составляют удобный маршрут с учетом спецификации груза, сроков доставки. Желаете доверить транспортировку груза команде профессионалов? Мы работаем в интересах клиента, предлагая наиболее удобные и выгодные варианты перевозки различных грузов. Полное документальное оформление организованной перевозки позволяет клиенту избавить себя от необходимости самостоятельно собирать и подготавливать все бумаги.

Широкий спектр услуг

Компания оказывает широкий спектр услуг. Перевозка растений — это одно из направлений, но не единственное. Подробнее можно узнать в соответствующих разделах сайта и ознакомиться с гарантиями. Каждый клиент, уже воспользовавшийся услугами по перевозке растений, сможет оставить собственные отзывы относительно впечатлений от сотрудничества. Можно оценить оперативность сервиса, компетентность сотрудников, ценовую политику, вежливость персонала, аккуратность в перевозке и другие критерии.

Изотермические фургоны и другой транспорт идеально подходят для данных целей. Имеют значение и габариты тары. Например, рекомендуется использовать коробки, высота которых не превышает 50 см. Разработчики создают и специальную вощеную бумагу. Она отличается от обычной бумаги газетного или альбомного типа. Вощеная бумага имеет свойство хорошо удерживать тепло, она впитывает излишнюю влагу.

Благодаря таким многочисленным приспособлениям удастся перевезти растения зимой в мороз или летом в жару, поскольку внешняя неблагоприятная среда никак не влияет на микроклимат внутри транспортного средства. Разгрузка и погрузка происходят быстро, аккуратно, чтобы растения не находились долгое время во внешней среде. Фактически, сразу после доставки специалисты разгружают коробки, занося в помещение, теплицы, на специально отведенные площадки.

Оборудованные рефрижераторы и прочая спецтехника

В большинстве случаев выгоднее использовать оборудованные рефрижераторы, изотермические фургоны. Это позволит транспортировать объекты во влажном виде, в полностью сухом. Если речь идет о сухой перевозке, то помогут паллеты, поддоны, коробки. А если речь идёт о контакте с влажными средами, то здесь существуют специальные ёмкости. Они относятся к категории водонепроницаемых, крепятся на специальные поддоны, тележки. В качестве влажной среды задействуется обычная вода или специальные растворы, предназначенные для конкретного вида растений.

Как видно, нюансов существует много. К тому же, в соответствии с фитосанитарными нормами запрещена перевозка растений поврежденных, гнилых, перезрелых, грязных. Это увеличивает риск того, что патогенная микрофлора, активно развивающаяся в подобных средах, перейдет и на здоровые растения. Вот почему непосредственно перед началом действия обязательно дезинфицируется сама спецтехника внутри и снаружи, плюс, ёмкости и осматриваются саженцы, прочая флора. Можно подробнее ознакомиться с фитосанитарными требованиями, действующими как в Украине, так и в других государствах.

Мы всегда открыты к сотрудничеству и избавляем клиента от бюрократических проволочек, необоснованных переплат. В работе не привлекаются посредники, но действует команда профессионалов, прошедших предварительный отбор и доказавших на практике свою компетентность.

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Полная сохранность саженцев и других растений

Как в процессе погрузки-выгрузки, так и при транспортировке гарантируется сохранность всех растений независимо от их количества. В команде нашей компании есть специалисты, имеющие опыт работы со спецтехникой, исчисляющийся годами. Некоторые из них специализируются именно на перевозке растений, крупномеров, кустарников, плодово-фруктовых деревьев, декоративных видов флоры. Заключается официальный договор с указанием всех существенных условий и ответственностью исполнителя за ненадлежащее исполнение. Это и неудивительно, ведь сотрудничество всегда официально.

Часто клиенты спрашивают о том, предусмотрена ли страховка в процессе перевозки растений. Любые заказы по транспортировке в пределах города, региона, страны и за ее пределами обязательно страхуются. За годы существования компания успешно обработала сотни заказов, в том числе и крупных, требующих задействования спецтехники большой вместительности. Порою приходят заказы на перевозку растений, чтобы благоустроить целые парки, скверы, гектары земли. Специалисты всегда на связи и готовы предложить максимально выгодные условия каждому клиенту в зависимости от индивидуальных особенностей заказа.

Только правдивая информация

Важно в процессе оформления груза сообщать правдивую информацию о том, какие именно растения перевозятся, в каком объёме. В некоторых случаях требуется указать и массу, наличие сопутствующей продукции. Особенно высоки требования тогда, когда приходится пересекать границу. Если сведения не соответствуют заявленным, то дальнейшая перевозка растений будет невозможна. В любое время контролирующие инстанции могут проверить количество саженцев, их вес, условия перевозки, соблюдение фитосанитарных стандартов. Да, существуют определенные риски, и предсказать заранее наличие сложностей нельзя, но наша команда имеет большой опыт работы, в том числе и с внештатными ситуациями.

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